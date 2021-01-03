LG покажет концепцию изгибаемого игрового монитора OLED на выставке CES 2021

В дополнение к демонстрациям применения прозрачных экранов OLED компания LG Display также покажет в виртуальном выставочном зале CES 2021 концепт, связанный с играми: 48-дюймовый 4K-дисплей Bendable CSO (Cinematic Sound OLED), который может переключаться между режимом плоского и изогнутого экрана.

Идея состоит в том, что пользователь может наслаждаться просмотром видео в режиме плоского экрана, а при нажатии кнопки монитор меняет конфигурацию и превращается в изогнутый — с радиусом кривизны до 1000 мм — для более захватывающих игр.

В прошлом году нечто подобное уже демонстрировалось: 65-дюймовый экран мог переходить в изогнутый режим. Из новшеств на этот раз — применение технологии CSO. Особая плёнка толщиной 0,6 мм позволяет превращать всю панель OLED в динамик. Эта технология используется в некоторых смартфонах и позволяет сделать устройство тоньше за счёт избавления от традиционных динамиков.

Корейская фирма добавила, что этот монитор поддерживает переменную частоту обновления экрана от 40 Гц до 120 Гц — минимум для игрового монитора в наши дни. Многие дисплеи сейчас предлагают 240 Гц или даже 360 Гц, но им явно не хватает возможности переключения между плоской и изогнутой формами.



