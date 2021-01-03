Патент AMD раскрывает дизайн гибридного чипа с CPU и FPGA под одной крышкой

ПЛИС (FPGA) не столь универсальны и просты в программировании как CPU, но зато способны существенно ускорять специфические задачи. В руках умелого инженера ПЛИС могут осовободить ЦП от широкого спектра нагрузок. Intel ещё в 2014 году занялась интеграцией Xeon и FPGA по заказу клиентов, но это не привело к появлению ни одного общедоступного продукта такого рода. Новый патент свидетельствует, что компания AMD тоже думает в этом направлении, но выбрала иной подход.

hothardware.com

31 декабря 2020 года Управление по патентам и товарным знакам США (USPTO) опубликовало заявку AMD на интеграцию ПЛИС с центральным процессором, которая была подана ещё летом 2019 года. AMD включила 20 пунктов в свою патентную заявку, но суть их, в целом, сводится к тому, что процессор может включать в себя один или несколько исполнительных модулей, которые можно запрограммировать для обработки различных типов пользовательских наборов команд. Именно это и делает ПЛИС.

AMD уже произвела фурор своими процессорами на базе чиплетов, но в данном случае речь идёт совсем о другом. Программируемый модуль ПЛИС в патенте AMD использует общие регистры с исполнительными целочисленными блоками центрального процессора и модулями вычислений с плавающей запятой. Поэтому речь идёт об интеграции ПЛИС с ЦП на одном кристалле — иначе всё это работало бы слишком медленно. Такие программируемые блоки смогут обрабатывать особые типы данных вроде FP16, используемых для ускорения ИИ.

hothardware.com

В случае нескольких ПЛИС на кристалле каждый модуль может быть запрограммирован с помощью различного набора специализированных инструкций, причём эти программируемые блоки конкретный клиент AMD сможет перенастроить под свои задачи. Более того, процессор сможет перенастраивать ПЛИС на ускорение специфических задач для конкретного ПО .

AMD уже много лет работает над различными способами ускорения вычислений в области ИИ. Прежде всего, речь шла о специализированных ускорителях на базе видеокарт Radeon. Переход к ПЛИС после приобретения Xilinx имеет смысл, и хотелось бы увидеть, что из этого патента может получиться в реальности. Возможно, пройдёт какое-то время, пока мы увидим продукты, основанные на подобном дизайне — пока слишком рано считать, что в обозримом будущем такие чипы станут частью семейства EPYC.



