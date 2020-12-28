Представлен белоснежный кулер Aerocool Cylon 4F White с адресуемой подсветкой

Представлен белоснежный кулер Aerocool Cylon 4F White с адресуемой подсветкой

Компания Aerocool анонсировала универсальный процессорный охладитель Cylon 4F White, рассчитанный на игровые настольные компьютеры. Изделие способно справляться с отводом тепла от чипов, чей показатель TDP достигает 145 Вт.

Новинка получила белоснежное исполнение. Вентилятор и кожух снабжены многоцветной адресуемой подсветкой, контролировать работу которой можно через материнскую плату, совместимую с технологией ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync или Gigabyte RGB Fusion.

Представлен белоснежный кулер Aerocool Cylon 4F White с адресуемой подсветкой

Кулер относится к башенному типу. Он оснащён алюминиевым радиатором и 120-миллиметровым вентилятором, скорость вращения которого регулируется в диапазоне от 800 до 1800 оборотов в минуту. Формируется поток воздуха объёмом до 89 кубических метров в час. Максимальный уровень шума — 26 дБА.

Представлен белоснежный кулер Aerocool Cylon 4F White с адресуемой подсветкой

Решение располагает четырьмя тепловыми трубками диаметром 6 мм, которые имеют непосредственный контакт с крышкой процессора. Изделие подходит для чипов AMD в исполнении AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1 и Intel в исполнении LGA2066/2011/1156/1155/1151/1150/775.

Сведений об ориентировочной цене охладителя Aerocool Cylon 4F White на данный момент, к сожалению, нет.

Представлен белоснежный кулер Aerocool Cylon 4F White с адресуемой подсветкой


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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