Новые утечки инженерных образцов Intel Core 11-го поколения проливают свет на Rocket Lake-S

Новые утечки инженерных образцов Intel Core 11-го поколения проливают свет на Rocket Lake-S

На Bilibili просочились новые фотографии и информация об инженерных образцах Rocket Lake-S. Это уже якобы образцы второго поколения, выпущенные примерно через месяц после первой партии. Образцы ES1 появились в июне, а ES2 — отправлены примерно в августе. Новая утечка от Bilibili объясняет различия между ними.

Прежде всего, следует сказать об образце QVYE — похоже, это чип Core i9-11900, без суффикса K, имеющий ограничение мощности TDP PL1 на уровне 65 Вт (PL2 — 224 Вт). Образец QVYE предлагает интерфейс PCIe Gen4, новую графику Xe, а также поддерживает профили XMP, которые по умолчанию работают на частоте 3200 МГц. Базовая тактовая частота составляет 1,8 ГГц, но в режиме Turbo все ядра могут повышать частоту до 4 ГГц, а при нагрузке на одно ядро — до 4,5 ГГц. Это не окончательные характеристики этого процессора, но, по словам источника, образец уже в этом состоянии предлагает производительность, сопоставимую с Core i9-9900K или i7-10700K.

Новые утечки инженерных образцов Intel Core 11-го поколения проливают свет на Rocket Lake-S

Новые утечки инженерных образцов Intel Core 11-го поколения проливают свет на Rocket Lake-S

Второй процессор, о котором просочилась информация — это QV1K, вторая модификация Intel Core i7-11700K (ES2). По-видимому, процессор имеет TDP PL1 в 125 Вт (PS2 — 250 Вт), базовую частоту 3,4 ГГц, до 4,3 ГГц в режиме Turbo и 4,8 ГГц — при нагрузке только на одно ядро. Этот образец поддерживает PCIe Gen4, а также XMP с частотой 3200 МГц по умолчанию. Похоже, также имеется встроенная графика Xe-Graphics.

Новые утечки инженерных образцов Intel Core 11-го поколения проливают свет на Rocket Lake-S

Новые утечки инженерных образцов Intel Core 11-го поколения проливают свет на Rocket Lake-S

Наконец, снова были опубликованы данные о QV1J — первой модификации Intel Core i7-11700 (ES1). Ранее информация об этом процессоре (но без суффикса K) уже попадала в сеть. В отличие от образцов ES2, модификации ES1, похоже, не поддерживали PCIe Gen 4.0. Однако ЦП имеет встроенную графику Xe, предлагает базовую тактовую частоту на уровне 1,8 ГГц, до 3,8 ГГц в режиме Turbo на все ядра и до 4,4 ГГц при нагрузке только на одно ядро.

Новые утечки инженерных образцов Intel Core 11-го поколения проливают свет на Rocket Lake-S

Новые утечки инженерных образцов Intel Core 11-го поколения проливают свет на Rocket Lake-S

Информатор также поделился некоторыми подробностями об интегрированной графике Xe Graphics в свежих образцах ЦП. Похоже, текущий драйвер уже поддерживает четыре разные вариации встроенной графики Xe на основе архитектуры Xe-LP. Все они отображаются как UHD Graphics, но также ускорители упоминаются как Xe-32EU, Xe-24EU, UHD630 (RKL) и UHD610 (RKL). Не ясно, каковы будут маркетинговые названия, но явно предусмотрены варианты с разным количеством вычислительных блоков.

Новые утечки инженерных образцов Intel Core 11-го поколения проливают свет на Rocket Lake-S

Ожидается, что Intel анонсирует свои процессоры 11-го поколения Rocket Lake-S на выставке CES 2021 в следующем году. Они станут первыми среди настольных решений Intel, которые обзаведутся поддержкой PCI Express 4.0, а также получат встроенную графику Xe. По слухам, Intel начнёт массовое производство 11-го поколения к концу января, а на рынок продукция поступит в марте.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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