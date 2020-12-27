Biostar и ASRock подтвердили поддержку Intel Rocket Lake-S на материнских платах Z490

Согласно изображению, опубликованному @momomo_us, Biostar стала первым производителем плат, официально подтвердившим наличие поддержки семейства грядущих процессоров Intel Core 11-го поколения на существующих материнских платах серии 400. Материнские платы Biostar Racing Z490 теперь официально поддерживают серию Core 11-го поколения — об этом сообщает опубликованная в социальных сетях реклама.

Кстати, недавнее обновление BIOS от ASRock также подтверждает, что процессоры 11-го поколения Intel Core i будут поддерживаться на материнских платах высокого касса Z490, W480 и H470 от производителя. Это компания уже даже указывает в описаниях некоторых материнских плат на своём официальном сайте (вот пример).

ASRock Z490/W480/H470 mobo

Supports 10th Gen Intel Core Processors and 11th Gen Intel Core Processors (LGA1200)*

*Updated BIOS is required for compatibility. pic.twitter.com/XDYhJikWB5 — 188? (@momomo_us) December 26, 2020

Ожидается, что предстоящее семейство процессоров Intel с кодовым именем Rocket Lake-S выйдет на рынок до конца первого квартала следующего года. Процессоры будут предназначены для той же контактной площадки LGA1200, что и Core i 10-го поколения Comet Lake-S. Некоторые из материнских плат 400-й серии, дебютировавших в этом году, на момент запуска рекламировались в качестве имеющих аппаратную поддержку PCIe Gen4, однако пока всё ещё не существует процессоров Intel , которые могли бы воспользоваться преимуществами этого интерфейса.

По слухам, семейство ?? Intel Core i 11-го поколения будет представлено на выставке CES 2021 в январе. Ожидается, что компания объявит о доступности материнских плат серии 500 вроде Z590, H570 и B560 вскоре после анонса. Однако сами процессоры появятся не раньше февраля или, скорее, марта. Недавно мы публиковали внутренний слайд Intel , в котором начало массового производства процессоров Rocket Lake-S указано на конец января.



