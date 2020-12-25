Из-за дефицита графических процессоров MSI будет выпускать карты Radeon RX 6000 только серии Gaming

Дефицит графических процессоров AMD Navi 21, служащих основой для видеокарт серии Radeon RX 6000, вынудил тайваньского производителя MSI сосредоточиться на выпуске только одной версии Radeon RX 6800 XT. В рамках трансляции MSI Insider представители компании заявили, что MSI будет производить только графические ускорители серии Gaming.

«Перед вами игровая видеокарта серии Gaming X Trio. Для тех, кто пропустил, сообщаем, что мы сосредоточимся на производстве только этого дизайна. Мы не планируем выпуск других версий, включая Suprim и вариантов с "турбиной". По крайней мере не сейчас. В данный момент наблюдается дефицит поставок компонентов, поэтому лучшим решением будет фокус на производстве одной версии. Как будет в дальнейшем — посмотрим», — заявил Эрик Ван Бёрден (Eric van Beurden), один из модераторов шоу и директор по маркетингу MSI.

В ходе трансляции представители компании показали новинку Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio. Сначала её использовали для демонстрации геймплея Cyberpunk 2077, а затем разобрали, чтобы показать её особенности.

C момента релиза видеокарт Radeon RX 6800 прошёл почти месяц, но поставки этих графических ускорителей настолько скудные, что их запуск оказался фактически незамеченным. AMD со своей стороны не особо активно общается с аудиторией и не говорит о том, когда ситуация с поставками новых видеокарт начнёт улучшаться. В то же время компания недавно подтвердила, что продолжит выпуск эталонных версий Radeon RX 6800, что оставляет надежду на появление карт в продаже по изначально заявленной рекомендованной стоимости.

Крупный европейский ретейлер Proshop, о котором мы ранее уже писали, недавно сообщил о свежей статистике поставок видеокарт серии Radeon RX 6000. Из 2513 заказанных моделей Radeon RX 6800 XT он получил только 42 штуки, а из 2 930 моделей Radeon RX 6800 только 117. Причём 100 из них — референсного дизайна. Что касается флагманского решения Radeon RX 6900 XT, к настоящему моменту из 354 заказанных видеокарт продавец получил целый 0.

Подводя итоги можно отметить, что запуск Radeon RX 6000 на фоне старта продаж GeForce RTX 30-й серии оказался даже не «бумажным», а скорее ещё только «целлюлозным».



