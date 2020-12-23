Thermaltake представила вентилятор ToughFan 12 Turbo с высоким статическим давлением

Компания Thermaltake анонсировала вентилятор охлаждения ToughFan 12 Turbo, спроектированный с прицелом на высокопроизводительные системы и игровые станции.

Новинка (каталожный номер CL-F121-PL12GM-A) имеет диаметр 120 мм. Скорость вращения управляется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 500 до 2500 оборотов в минуту. Максимальный уровень шума — 28,1 дБА.

Кулер обеспечивает высокое статическое давление — 3,78 мм водного столба. Формируется поток воздуха объёмом до 124 кубических метров в час. Заявленный срок службы достигает 40 тыс. часов при температуре 25 градусов Цельсия.

В конструкции применяются гидравлический подшипник нового поколения и девятилопасная крыльчатка. Предусмотрены противовибрационные накладки.

Новинка получила чёрно-серое цветовое исполнение. Габариты составляют 120 ? 120 ? 25 мм, вес — 217,7 г. Подсветка не предусмотрена.

Продажи вентилятора Thermaltake ToughFan 12 Turbo начнутся в ближайшее время. Информации об ориентировочной цене на данный момент нет.



