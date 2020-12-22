Ноутбук Samsung Galaxy Chromebook2 впервые предстал на изображениях

Популярный блогер Эван Бласс (Evan Blass), также известный как @Evleaks, представил на платформе Voice первый пресс-рендер портативного компьютера Galaxy Chromebook2, который, как ожидается, в скором времени анонсирует компания Samsung.

Ноутбук показан в двух цветовых исполнениях — тёмно-сером и оранжевом. Крышка с сенсорным дисплеем может вращаться на 360 градусов, позволяя использовать устройство в качестве планшета.

Технические характеристики, к сожалению, пока держатся в тайне. Известно лишь, что в основу ляжет платформа Intel . Вероятно, будет применён процессор Core одиннадцатого поколения семейства Tiger Lake.

На рендере видно, что в одной из боковых частей портативного компьютера расположены симметричный порт USB Type-C и стандартное 3,5-миллиметровое аудиогнездо. Операционная система — Chrome OS.

Наблюдатели полагают, что новинка может быть официально представлена на грядущей выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) 2021. Это мероприятие пройдёт с 11 по 14 января в полностью цифровом формате.



