Ноутбук Samsung Galaxy Chromebook2 впервые предстал на изображениях

Ноутбук Samsung Galaxy Chromebook2 впервые предстал на изображениях

Популярный блогер Эван Бласс (Evan Blass), также известный как @Evleaks, представил на платформе Voice первый пресс-рендер портативного компьютера Galaxy Chromebook2, который, как ожидается, в скором времени анонсирует компания Samsung.

Ноутбук показан в двух цветовых исполнениях — тёмно-сером и оранжевом. Крышка с сенсорным дисплеем может вращаться на 360 градусов, позволяя использовать устройство в качестве планшета.

Технические характеристики, к сожалению, пока держатся в тайне. Известно лишь, что в основу ляжет платформа Intel. Вероятно, будет применён процессор Core одиннадцатого поколения семейства Tiger Lake.

Ноутбук Samsung Galaxy Chromebook2 впервые предстал на изображениях

На рендере видно, что в одной из боковых частей портативного компьютера расположены симметричный порт USB Type-C и стандартное 3,5-миллиметровое аудиогнездо. Операционная система — Chrome OS.

Наблюдатели полагают, что новинка может быть официально представлена на грядущей выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) 2021. Это мероприятие пройдёт с 11 по 14 января в полностью цифровом формате.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Акции Intel обвалились на новостях о разработке компанией Microsoft собственных процессоровАкции Intel обвалились на новостях о разработке компанией Microsoft собственных процессоров
Intel представит чипсеты 500-й серии для процессоров Rocket Lake-S уже 11 января, если слухи верныIntel представит чипсеты 500-й серии для процессоров Rocket Lake-S уже 11 января, если слухи верны
Тесты инженерного образца Core i9-11900 в CPU-Z вызывают опасенияТесты инженерного образца Core i9-11900 в CPU-Z вызывают опасения
Intel тестирует загадочную видеокарту Xe-LP со 128 EU, возможно, для настольного сегментаIntel тестирует загадочную видеокарту Xe-LP со 128 EU, возможно, для настольного сегмента
Biostar представила огромную материнскую плату TB360-BTC D+ для майнинга с восемью слотами PCIe x16Biostar представила огромную материнскую плату TB360-BTC D+ для майнинга с восемью слотами PCIe x16
Блок рекламы


Похожие новости
В основу ноутбуков Nokia PureBook лягут процессоры IntelВ основу ноутбуков Nokia PureBook лягут процессоры Intel
Nokia начнёт выпускать ноутбуки под брендом PurebookNokia начнёт выпускать ноутбуки под брендом Purebook
Килограммовый ноутбук Chuwi LarkBook оснащён 13,3" экраном и чипом Intel Gemini Lake RefreshКилограммовый ноутбук Chuwi LarkBook оснащён 13,3" экраном и чипом Intel Gemini Lake Refresh
Игровые ноутбуки ASUS Zephyrus получат Ryzen 5000H и GeForce RTX 3000
Google близка к выпуску собственных процессоров для смартфонов и ноутбуковGoogle близка к выпуску собственных процессоров для смартфонов и ноутбуков
Подтвердился скорый выход мобильных Ampere. Ноутбуки с ними попали в прайс-лист европейского магазинаПодтвердился скорый выход мобильных Ampere. Ноутбуки с ними попали в прайс-лист европейского магазина
Linux-ноутбук System76 Pangolin построен на процессоре AMD Ryzen 4000ULinux-ноутбук System76 Pangolin построен на процессоре AMD Ryzen 4000U
Вентилятор Lian Li ST120 с подсветкой предстал в белом и чёрном исполненияхВентилятор Lian Li ST120 с подсветкой предстал в белом и чёрном исполнениях
Tesla начала продавать USB-флешки. Они такие же, как у Samsung, но с логотипом Tesla и дорожеTesla начала продавать USB-флешки. Они такие же, как у Samsung, но с логотипом Tesla и дороже
Ноутбуки-трансформеры Dynabook F8/F6 оборудованы 15,6" экраном и процессором Intel Tiger LakeНоутбуки-трансформеры Dynabook F8/F6 оборудованы 15,6" экраном и процессором Intel Tiger Lake
Последние новости
Подгружаем последние новости