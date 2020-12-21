Тесты инженерного образца Core i9-11900 в CPU-Z вызывают опасения

Intel попала в заколдованный круг и готовится к запуску очередного семейства 14-нм процессоров — как ожидается, настольные Rocket Lake будут представлены в январе на CES 2021, а на рынок выйдут в марте. Но кому-то в Китае посчастливилось раздобыть инженерный образец флагманского 65-Вт 8-ядерного 16-поточного Core i9-11900 и протестировать его в CPU-Z. И здесь обнаружились некоторые проблемы.

Core i9-11900 Rocket Lake набрал лишь 582 балла в однопоточном тесте и 5262 балла в многопоточном тесте. Core i7-10700K — ближайший процессор в базе результатов тестов CPU-Z — набрал 568 баллов в однопоточном и 5625 баллов в многопоточном тестах. Последнее значение примерно на 7 % выше, чем у грядущего Core i9 Rocket Lake.

Хотя результат Rocket Lake выглядит странным, стоит иметь в виду, что инженерный образец, скорее всего, работает на более низких частотах, чем мы увидим в рознице. Этот чип может похвастать базовой частотой всего лишь в 1,8 ГГц, в режиме Turbo для всех ядер — до 3,8 ГГц и в одноядерном режиме Turbo — до 4,4 ГГц.

Информатор momomo_us сообщил, что по его информации частота Core i7-11700 составит 2,5–4,9 ГГц, а Core i5-11400 — 2,6–4,4 ГГц. Естественно, можно ожидать, что модели серии Core i9 смогут предложить ещё более высокие частотные характеристики, особенно в режиме Turbo.

И хотя более низкие тактовые частоты объясняют довольно слабую однопоточную производительность, снижение количества ядер в семействе Rocket Lake частично виновато в уменьшении многопоточной производительности. Напомним: процессоры предыдущего поколения Comet Lake-S включали до 10 ядер и 20 потоков, а Rocket Lake-S предложат лишь 8 ядер и 16 потоков.

Уменьшение количества ядер является результатом перехода Intel на новую микроархитектуру Cypress Cove — она создавалась для 10-нм техпроцесса (в мобильных чипах Ice Lake она носит имя Sunny Cove), но компания была вынуждена «переложить» её на 14-нм нормы. Это плохая практика: как правило, новые архитектуры не создаются с учётом старых техпроцессов и рассчитываются на возросший транзисторный бюджет. Использование старых норм привело к тому, что Intel пришлось уменьшать количество ядер и идти на другие компромиссы.

Впрочем, Intel в случае с Rocket Lake сосредоточена на значительном улучшении показателя исполняемых за такт инструкций (IPC). Сочетание увеличенного показателя IPC с предположительно высокими частотами может привести к отличной игровой производительности, но до выхода реальных процессоров выводы лучше не делать. Будем надеяться, что Intel действительно удастся обеспечить для Core i9 достаточную частоту, чтобы они смогли достойно конкурировать с Ryzen 5000.



