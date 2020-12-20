Мобильный Ryzen 9 5900HX с частотой до 4,7 ГГц оказался быстрее настольного Core i7-10700K

Свежие результаты тестов, опубликованные информатором Tum_Apisak, показывают производительность в Geekbench 5 грядущего мобильного гибридного процессора AMD Ryzen 9 5900HX с кодовым именем Cezanne. По слухам, это решение получит ядра Zen 3 и, судя по всему, сможет заткнуть за пояс даже настольные процессоры Intel .

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Для тех, кто не следил за слухами о Cezanne: Ryzen 9 5900HX, вероятно, станет новым флагманским APU от AMD для ноутбуков. Суффикс HX, скорее всего, означает относительно высокое энергопотребление и, соответственно, повышенную производительность.

Ryzen 9 5900HX заменит текущий флагман Ryzen 9 4900H, получив при этом восемь новейших ядер Zen 3 (и 16 потоков), которые предложат ещё более высокий показатель исполняемых за такт инструкций (IPC). Кроме того, Ryzen 9 5900HX также будет располагать 16 Мбайт кеш-памяти третьего уровня, что вдвое больше, чем у Ryzen 9 4900H.

Согласно данным Geekbench 5, процессор Ryzen 9 5900HX обладает базовой частотой в 3,3 ГГц и частотой в режиме Turbo до 4,71 ГГц. Итак, если сравнивать результат Ryzen 9 5900HX, появившийся в базе теста, он будет на 23,7 % мощнее в одноядерном режиме, чем Ryzen 9 4900H. С другой стороны, многопоточная производительность осталась примерно на прежнем уровне — всего лишь на 2,2 % быстрее.

Новый мобильный флагман AMD на базе Zen 3 также неплохо показывает себя даже в сравнении с настольными Intel Comet Lake-S. Ryzen 9 5900HX на 12,9 % быстрее в одноядерном режиме, чем Core i7-10700K, и сравнялся с этим восьмиядерным процессором при многопоточной нагрузке. Более того, Ryzen 9 5900HX превзошёл Core i9-10900K в одноядерном режиме на 8,5 %. Это выдающийся результат, учитывая, что Core i7-10700K и Core i9-10900K — настольные процессоры мощностью по 125 Вт.

Последние слухи утверждают, что семейство мобильных решений Ryzen 5000 может быть представлено уже 12 января во время презентации AMD на выставке CES 2021.



