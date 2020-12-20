Мобильный Ryzen 9 5900HX с частотой до 4,7 ГГц оказался быстрее настольного Core i7-10700K

Свежие результаты тестов, опубликованные информатором Tum_Apisak, показывают производительность в Geekbench 5 грядущего мобильного гибридного процессора AMD Ryzen 9 5900HX с кодовым именем Cezanne. По слухам, это решение получит ядра Zen 3 и, судя по всему, сможет заткнуть за пояс даже настольные процессоры Intel.

Мобильный Ryzen 9 5900HX с частотой до 4,7 ГГц оказался быстрее настольного Core i7-10700K

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Для тех, кто не следил за слухами о Cezanne: Ryzen 9 5900HX, вероятно, станет новым флагманским APU от AMD для ноутбуков. Суффикс HX, скорее всего, означает относительно высокое энергопотребление и, соответственно, повышенную производительность.

Ryzen 9 5900HX заменит текущий флагман Ryzen 9 4900H, получив при этом восемь новейших ядер Zen 3 (и 16 потоков), которые предложат ещё более высокий показатель исполняемых за такт инструкций (IPC). Кроме того, Ryzen 9 5900HX также будет располагать 16 Мбайт кеш-памяти третьего уровня, что вдвое больше, чем у Ryzen 9 4900H.

Мобильный Ryzen 9 5900HX с частотой до 4,7 ГГц оказался быстрее настольного Core i7-10700K

Согласно данным Geekbench 5, процессор Ryzen 9 5900HX обладает базовой частотой в 3,3 ГГц и частотой в режиме Turbo до 4,71 ГГц. Итак, если сравнивать результат Ryzen 9 5900HX, появившийся в базе теста, он будет на 23,7 % мощнее в одноядерном режиме, чем Ryzen 9 4900H. С другой стороны, многопоточная производительность осталась примерно на прежнем уровне — всего лишь на 2,2 % быстрее.

Мобильный Ryzen 9 5900HX с частотой до 4,7 ГГц оказался быстрее настольного Core i7-10700K

Новый мобильный флагман AMD на базе Zen 3 также неплохо показывает себя даже в сравнении с настольными Intel Comet Lake-S. Ryzen 9 5900HX на 12,9 % быстрее в одноядерном режиме, чем Core i7-10700K, и сравнялся с этим восьмиядерным процессором при многопоточной нагрузке. Более того, Ryzen 9 5900HX превзошёл Core i9-10900K в одноядерном режиме на 8,5 %. Это выдающийся результат, учитывая, что Core i7-10700K и Core i9-10900K — настольные процессоры мощностью по 125 Вт.

Последние слухи утверждают, что семейство мобильных решений Ryzen 5000 может быть представлено уже 12 января во время презентации AMD на выставке CES 2021.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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