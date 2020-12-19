Intel представит настольные ЦП Rocket Lake и платформу Z590 на выставке CES 2021

Intel представит настольные ЦП Rocket Lake и платформу Z590 на выставке CES 2021

Ресурс WCCFTech сообщил со ссылкой на своих информаторов, что Intel представит полное семейство своих процессоров Rocket Lake 11-го поколения для настольных ПК вместе с платформой Z590 на январской выставке CES 2021. Также, как ожидается, партнёры Intel по системным платам начнут продажи своих решений на базе Z590 в тот же день, 11 января, а сами процессоры появятся в магазинах позже — начиная с марта.

Как сообщается, платформа Intel Rocket Lake будет состоять из процессоров Core i 11-го поколения для настольных ПК и соответствующих материнских плат серии 500. По слухам, есть две даты неразглашения в отношении самих процессоров. Первое эмбарго закончится 1 марта, — видимо, в этот день различные ресурсы начнут публиковать тесты. Однако поступления процессоров в розницу не стоит ожидать ранее 19 марта — на это время назначена дата истечения второго эмбарго.

Intel представит настольные ЦП Rocket Lake и платформу Z590 на выставке CES 2021

Материнские платы Z590 будут предлагать новый дизайн и функциональность, причём сохранят совместимость с существующими процессорами Intel Comet Lake 10-го поколения для настольных ПК. Как сообщается, Intel планирует сохранить в продаже оба семейства чипов, причём старые подешевеют: например, цена Core i7-10700K может быть снижена до $299, что сделает его прямым конкурентом AMD Ryzen 5 5600X. Флагманом по количеству ядер также останется 10-ядерное решение прошлого поколения Core i9-10900K.

Intel представит настольные ЦП Rocket Lake и платформу Z590 на выставке CES 2021

Утверждается, что материнские платы серии 400 (например, на базе чипсетов Z490) с контактной площадкой LGA 1200 тоже будут совместимы с новыми процессорами Rocket Lake-S. При продвижении новых продуктов Z590 производители материнских плат будут делать особый акцент на поддержку шины PCI Express 4.0.

Intel представит настольные ЦП Rocket Lake и платформу Z590 на выставке CES 2021

Основные характеристики процессоров Intel Rocket Lake для настольных ПК:

  • повышенная производительность благодаря новой архитектуре Cypress Cove;
  • до 8 ядер и 16 потоков (двузначный прирост количества исполняемых за такт инструкций, IPC, по сравнению с Skylake);
  • новая интегрированная графика Xe (производительность на 50 % выше, чем у Gen9);
  • поддержка памяти DDR4 3200 МГц;
  • встроенный контроллер PCIe 4.0 (будет работать на материнских платах Z490 и Z590);
  • улучшенная поддержка дисплеев (HDMI 2.0b, DP1.4a, HBR3);
  • дополнительные 4 линии PCIe — всего 20 линий PCIe 4.0;
  • улучшенный видеоблок (12-бит видео AV1, HEVC, сжатие E2E);
  • CPU Attached Storage — подключение накопителей Intel Optane;
  • новые функции и возможности разгона;
  • аппаратный просчёт звука через USB;
  • встроенная поддержка CNVi и Wireless-AX;
  • встроенная поддержка USB 3.2 2x2 (20 Гбит/с);
  • Ethernet 2,5 Гбит/с;
  • порт Intel Thunderbolt 4 (совместим с USB 4).
Intel представит настольные ЦП Rocket Lake и платформу Z590 на выставке CES 2021

Архитектура процессоров Rocket Lake называется Cypress Cove — как сообщается, она представляет собой гибрид дизайна Sunny Cove и Willow Cove, но предложит встроенную графику Xe Gen 12. Флагманом будет 8-ядерный Intel Core i9-11900K.

Intel представит настольные ЦП Rocket Lake и платформу Z590 на выставке CES 2021


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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