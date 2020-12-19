Продажи подключённых ТВ-устройств стремятся к новому рекорду

Продажи подключённых ТВ-устройств стремятся к новому рекорду

Компания Strategy Analytics сообщает о том, что мировой рынок ТВ-устройств с подключением к Интернету начал восстанавливаться после удара коронавируса: по итогам текущего квартала в обозначенной сфере ожидаются рекордные продажи.

Представленные данные учитывают отгрузки умных телевизоров, различных стриминговых гаджетов, а также игровых консолей.

По итогам текущего квартала глобальные продажи указанных продуктов, как ожидается, превысят 111 млн единиц. Это будет соответствовать росту на 32 % по сравнению с третьей четвертью текущего года и на 6 % по сравнению с последним кварталом 2019-го.

Наибольший рост прогнозируется в сегменте игровых консолей — плюс 150 % по сравнению с третьим кварталом 2020-го. Спрос на стриминговые решения поднимется на 42 %, на смарт-телевизоры — на 9 %.

Продажи подключённых ТВ-устройств стремятся к новому рекорду

По итогам уходящего года в целом объём рынка в штучном выражении, по мнению аналитиков, достигнет 315,6 млн единиц. Таким образом, рост по отношению к 2019 году окажется на уровне 6 %.

Лидером рынка в текущем квартале станет Amazon с 12,8 млн поставленных устройств. Samsung и Sony отгрузят по 12 млн устройств каждая, LG и Nintendo — почти по 7 млн.

К концу 2020-го во всём мире будет насчитываться около 1,3 млрд подключённых ТВ-устройств.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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