Акции Intel обвалились на новостях о разработке компанией Microsoft собственных процессоров

Акции Intel обвалились на новостях о разработке компанией Microsoft собственных процессоров

Известие о идущей внутри Microsoft разработке собственных центральных процессоров, построенных на архитектуре ARM, уронило акции производителей чипов с архитектурой x86. Особенно серьёзно пострадала компания Intel, которая, как теперь кажется, в перспективе может потерять ещё одного стратегического клиента.

Как следует из опубликованного агентством Bloomberg сообщения, компания Microsoft занимается созданием серверного процессора на архитектуре ARM, который она планирует внедрить в центрах обработки данных, обеспечивающих работу сервисов Azure. В настоящее время серверы компании строятся на процессорах семейства Intel Xeon. Кроме того, в оригинальном сообщении говорится и о другом перспективном проекте Microsoft — ARM-процессоре для мобильных устройств семейства Surface.

Если проекты Microsoft по созданию собственных чипов увенчаются успехом, это будет означать очередное сужение рынка сбыта для продукции производителей x86-процессоров, в первую очередь Intel. Это выглядит весьма тревожным знаком, особенно на фоне того, что к ARM-процессорам постепенно склоняются и другие техногиганты. Например, разработки в этом направлении давно и довольно успешно ведёт Amazon, а компания Apple недавно даже представила ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro, построенные на процессорах с ARM-архитектурой, и наметила план по полному отказу от чипов Intel в течение ближайшей пары лет.

На возможность радикальных перемен на процессорном рынке неминуемо отреагировал фондовый рынок. Акции Intel тут же подешевели на 6,3 %, снизившись до уровня $47,46. Акции AMD, которую переход Microsoft на собственные процессоры может затронуть косвенно, потеряли в цене 1 %, упав до $95,95.

Акции Intel обвалились на новостях о разработке компанией Microsoft собственных процессоров

Напомним, что этот год для бизнеса Intel складывается не слишком удачно. Компания столкнулась с проблемами с внедрением современных технологических процессов и многократно откладывала выход новых продуктов, в первую очередь для серверного рынка. Всё это привело к тому, что с начала 2020 года её капитализация снизилась более чем на 20 %.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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