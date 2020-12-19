Microsoft работает над собственными ARM-процессорами для серверов и компьютеров Surface

Microsoft работает над собственными ARM-процессорами для серверов и компьютеров Surface

По сообщениям сетевых источников, компания Microsoft ведёт разработку собственных процессоров с архитектурой ARM для серверов и, возможно, будущих компьютеров семейства Surface.

Источник говорит, что разрабатываемые ARM-процессоры планируется использовать в серверах, которые задействованы для обеспечения работоспособности облачных сервисов Microsoft Azure. Кроме того, Microsoft «изучает» возможность использования другого процессора собственной разработки в некоторых устройствах семейства Surface, но пока нет уверенности, что эта задумка будет реализована на практике.

В настоящее время Microsoft преимущественно использует процессоры Intel в серверном и потребительском сегментах. Однако прежде софтверный гигант уже сотрудничал с AMD и Qualcomm, чтобы создать кастомные чипы для устройств Surface Laptop 3 и Surface Pro X, демонстрируя готовность использовать процессоры разных производителей. В прошлом году Microsoft вместе с Qualcomm разработала ARM-процессор SQ1 для планшета Surface Pro X, а в этом году был представлен чип SQ2, ставший логическим продолжением совместной работы. Что касается AMD, то компания разработала кастомную версию процессора Ryzen для ноутбука Surface Laptop 3. Также разработанные вместе с AMD чипы компания использует в игровых консолях.

Однако переход Microsoft на ARM-процессоры в серверном сегменте может стать куда более значимым событием, особенно для Intel. В этом году от использования чипов Intel уже отказалась компания Apple, начавшая выпускать компьютеры на базе собственного ARM-процессора M1. Однако на серверном рынке процессоры Intel Xeon продолжают занимать доминирующую позицию, которая может ослабнуть в будущем, если Microsoft перейдёт на использование собственных чипов в этом сегменте.

«Поскольку чипы являются фундаментальным строительным блоком для технологий, мы продолжаем инвестировать в наши собственные возможности в таких областях, как проектирование и производство, а также налаживаем и укрепляем партнёрские отношения с широким кругом поставщиков микросхем», — сказал представитель Microsoft Фрэнк Шоу (Frank Shaw), отказавшийся прямо прокомментировать вопрос касательно разработки ARM-процессора внутри корпорации.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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