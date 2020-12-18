Модули памяти Patriot Viper Steel RGB наделены адресуемой подсветкой

Модули памяти Patriot Viper Steel RGB наделены адресуемой подсветкой

Компания Patriot анонсировала модули оперативной памяти Viper Steel RGB стандарта DDR4 для игровых настольных компьютеров. Разработчик утверждает, что изделия оптимизированы под новейшие аппаратные платформы AMD и Intel.

В семействе представлены версии с частотой от 3200 до 3600 МГц. Ёмкость составляет 8, 16 и 32 Гбайт. Эти модули будут доступны в комплектах из двух штук суммарным объёмом соответственно 16, 32 и 64 Гбайт.

Модули памяти Patriot Viper Steel RGB наделены адресуемой подсветкой

Решения оснащены алюминиевым радиатором для отвода тепла. Упомянута поддержка оверклокерских профилей Intel XMP 2.0, что облегчит подбор настроек подсистемы оперативной памяти в UEFI.

Модули памяти Patriot Viper Steel RGB наделены адресуемой подсветкой

В верхней части модулей находится полоса многоцветной адресуемой подсветки. Говорится о совместимости с технологиями ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion 2.0, MSI Mystic Light Sync и ASRock Polychrome Sync RGB, благодаря чему подсветку можно синхронизировать с другими компонентами игровой станции.

Более подробная информация о новинках доступна здесь. Производитель предоставляет на память пожизненную гарантию.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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