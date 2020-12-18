Анонс процессоров Intel Rocket Lake-S передвинулся на январь, но в продаже они появятся позже

Несмотря на более ранние заявления, будто Intel представит новые процессоры семейства Rocket Lake-S не ранее марта–апреля будущего года, последние сообщения китайских СМИ говорят в пользу того, что компания может провести анонс этих чипов в более ранние сроки. Их могут представить уже в середине января, в рамках выставки CES 2021 или в конце следующего месяца.

Правда, при этом поясняется, что анонс по своей сути будет «бумажным». В рамках презентации компания только расскажет о модельном ряде процессоров, их технических характеристиках и производительности, а также их будущей рекомендованной стоимости. Однако в продаже чипы появятся позже. На данный момент доподлинно неизвестно, когда именно это произойдёт.

Ранним анонсом Intel , вероятно, хочет подогреть интерес к Rocket Lake-S и убедить людей не спешить с покупкой процессоров AMD Ryzen 5000, которые в настоящий момент находятся в серьёзном дефиците.

Напомним, что в Rocket Lake-S будет использоваться новая микроархитектура Cypress Cove, которая станет «переложением» известной по мобильным чипам Ice Lake 10-нм архитектуры Sunny Cove на 14-нм техпроцесс. Из-за усложнения архитектуры ядер старшие модели Rocket Lake-S будут ограничены восемью ядрами и 16 виртуальными потоками, но при этом смогут работать в составе материнских плат, оснащённых актуальным процессорным разъёмом LGA 1200.

Intel пообещала для новых чипов двузначный прирост показателя IPC (числа исполняемых за такт инструкций) на фоне текущих чипов Comet Lake-S и усовершенствованную графическую подсистему на основе архитектуры Intel Xe-LP. Одной из главных особенностей процессоров Rocket Lake-S станет поддержка до 20 линий интерфейса PCI-Express 4.0. Также новые процессоры получат обновлённый контроллер памяти DDR4-3200 и поддержку двух дополнительных разъёмов USB 3.2 со скоростью 20 Гбит/с на канал.

Согласно слухам, флагманская модель Intel Core i7-11700K получит рекомендованный ценник ниже $400, а младшие модели Core i5 будут предлагаться дешевле $300. Ранее также сообщалось, что в рамках CES 2021 производитель может представить наборы системной логики для материнских плат 500-й серии.



