Intel тестирует загадочную видеокарту Xe-LP со 128 EU, возможно, для настольного сегмента

Intel тестирует загадочную видеокарту Xe-LP со 128 EU, возможно, для настольного сегмента

Результаты из двух баз данных тестов показывают, что Intel или близкая к ней компания тестирует загадочный необъявленный графический ускоритель, который обеспечивает повышенную производительность по сравнению с дискретным решением Iris Xe Max для ноутбуков.

Судя по характеристикам решения, речь идёт о графическом процессоре Intel Gen12 для настольных ПК с 128 исполнительными блоками (EU), тактовой частотой 1,4 ГГц и 3 Гбайт видеопамяти. Учитывая обозначение Gen12, ускоритель основан на микроархитектуре Intel Xe-LP. Поскольку Intel Xe-LP EU имеют по 8 потоковых процессора на каждый из 128 EU, можно сравнить их с 1024 потоковыми процессорами AMD или NVIDIA.

На данный момент результаты тестов решения Intel Gen12 для настольных ПК со 128 EU засветились в базах данных Geekbench 5 и SiSoftware — об этом сообщил в Твиттере информатор TUM_APISAK. Решение Intel набрало 9311 баллов в Geekbench 5 и 82 балла в Sandra SiSoftware.

Intel тестирует загадочную видеокарту Xe-LP со 128 EU, возможно, для настольного сегмента

Пока Intel выпустила три продукта с графикой Xe-LP: процессор Tiger Lake 11-го поколения с 96 модулями EU на частоте до 1350 МГц, дискретный графический процессор Iris Xe Max для ноутбуков с 96 модулями EU на частоте до 1650 МГц, а также серверный ускоритель с 96 модулями EU на частоте до 1,1 ГГц.

Iris Xe Max с 96 модулями EU рекламируется как дискретный ГП для ноутбуков, и Intel никогда не сообщала о планах вывести его на рынок настольных ПК. Между тем, когда Intel в 2018 году начала свою маркетинговую кампанию Odyssey в отношении дискретной графики, она чётко объявила о планах предложить видеокарты для настольных ПК в 2020 году и даже продемонстрировала на выставке CES 2020 небольшую плату для разработчиков — Xe Graphics DG1. Помня об этих фактах, можно предположить, что Intel Gen12 для настольных ПК со 128 модулями EU может быть настольной видеокартой начального уровня.

Intel тестирует загадочную видеокарту Xe-LP со 128 EU, возможно, для настольного сегмента

Если предположить, что ГП Intel Gen12 для настольных ПК со 128 модулями EU работает на частоте до 1,4 ГГц, его вычислительная производительность составит около 2,86 терафлопс, что примерно на 13 % выше, чем у Iris Xe Max на частоте 1650 МГц (~2,53 терафлопс). Трудно ожидать, что такая видеокарта пошатнёт позиции AMD или NVIDIA, но Intel может продавать его на некоторых нишевых рынках. Но пока что Intel официально не объявляла о создании ГП Iris Xe-LP со 128 EU. Возможно, засветившийся продукт является тестовым образцом (например, для обкатки драйверов и иных задач) и на рынок не поступит.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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