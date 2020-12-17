Intel перестанет указывать поколение процессора на логотипе, чтобы не навредить продажам Comet Lake Refresh

Грядущие изменения ассортимента настольных процессоров Intel не ограничатся дебютом процессоров Rocket Lake-S. Как мы узнали сегодня, компания прекращает поставки старших моделей семейства Comet Lake-S. Процессоры до Core i3 включительно перейдут в семейство Comet Lake Refresh, но для комфортного сосуществования с Rocket Lake им потребуются новые ярлыки.

Источник изображения: Rock Paper Shotgun

О переменах в позиционировании процессоров Intel позволяет судить уведомление номер 117952-00, которое компания распространила на этой неделе. Она решила привести в соответствие с новым корпоративным стилем все бумажные документы, прилагаемые к коробочным вариантам процессоров. Пометки о соответствии продукции требованиям национальных стандартов теперь будут присутствовать непосредственно в руководстве пользователя, логотип Intel на нём получит обновлённое начертание. Самым важным изменением станет исключение упоминания о поколении процессора на логотипе его модели.

Источник изображения: Intel

Перечень процессоров, затронутых данным изменением, достаточно обширен, он включает как модели Pentium и Celeron, так и Core i3, Core i5, Core i7 и Core i9 поколения Comet Lake. Исключив информацию о принадлежности процессора к тому или иному поколению с упаковки, Intel облегчит параллельную реализацию моделей двух разных семейств. Покупателю было бы сложнее решиться на покупку процессора десятого поколения в тот момент, когда рекламные усилия компании были бы направлены на продвижение процессоров одиннадцатого семейства. Теперь логотип будет единым для всех, без дискриминации по признаку принадлежности к тому или иному поколению.

Источник изображения: Intel

Это особенно важно с учётом не самой приятной миграции характеристик в старшем ценовом диапазоне. Процессор Core i9-10900K семейства Comet Lake-S будет относиться к десятому поколению и предлагать десять ядер, а его преемник семейства Rocket Lake-S хоть и станет представлять интересы одиннадцатого поколения, вынужден будет довольствоваться наличием только восьми ядер. Intel в этом смысле было бы сложнее объяснять, чем восемь ядер одиннадцатого поколения лучше десяти ядер десятого поколения. «Безродные» этикетки вопрос подобного неравенства несколько сглаживают.



