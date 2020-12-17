Google купила компанию Neverware, чтобы превращать старые ПК и Mac в хромбуки

Google приобрела компанию Neverware, которая вот уже несколько лет занимается разработкой дистрибутива CloudReady OS на базе Chromium OS. Его можно установить на старых ноутбуках или Mac, по сути, тем самым превратить их хромбуки на базе нетребовательной операционной системы.

CloudReady OS от Neverware может работать даже на очень старых устройствах. Минимальные требования к аппаратному обеспечению включают 2 Гбайт ОЗУ, 16 Гбайт встроенной памяти, полный доступ к компьютеру в качестве администратора и наличие USB-разъёма. Чтобы поставить её на компьютер, сперва необходимо проверить, содержится ли устройство в базе данных поддерживаемых платформ, а затем протестировать доступ к интернет-сервисам, поскольку CloudReady OS требовательна к скорости соединения.

Разработчик распространяет CloudReady OS в трёх версиях: базовая предназначена для домашнего использования или в образовательных учреждениях и является полностью бесплатной; расширенная версия ОС для школ и университетов стоит 20 долларов за каждый компьютер, а сборка для компаний — $49.

Приобретение Neverware компанией Google стало неожиданностью. Neverware тихо опубликовала соответствующее заявление на своём официальном сайте в понедельник, где также указала, что её сотрудники войдут в команду разработки Chrome OS, а многие решения, появившиеся в CloudReady OS, будут интегрированы в ОС от Google . В частности, было отмечено, что Google собирается развивать свою систему в сторону упрощения установки на устройства, в том числе с довольно старым и/или слабым железом.



