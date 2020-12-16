Intel представит чипсеты 500-й серии для процессоров Rocket Lake-S уже 11 января, если слухи верны

Компания Intel может представить новую серию чипсетов 500-й серии для материнских плат уже 11 января. Об этом сообщил VideoCardz, ссылающийся на китайские новостные ресурсы. Анонс ожидается в тот же день, на который Intel официально запланировала одно из мероприятий в рамках выставки электроники CES 2021. Напомним, что она в этом году будет проходить в виртуальном формате.

Поскольку сама Intel не уточнила, какие новинки стоит ожидать от этого события, версия с анонсом новых материнских плат выглядит вполне правдоподобной, особенно на фоне официальных новостей о том, что 11-е поколение процессоров Rocket Lake для этих материнских плат появится на рынке в первом квартале будущего года.

По данным китайских источников, 11 января Intel может представить три набора системной логики — Z590, B560 и H510. При этом все три чипсета, по данным источников, будут не просто представлены, но и выпущены в тот же день. Весьма вероятно, что материнские платы Intel 500-й серии станут последними платами Intel , поддерживающими работу с оперативной памятью стандарта DDR4. Кроме того, им приписывается использование процессорного разъёма LGA 1200. Таким образом они смогут работать не только с 11-м поколением чипов Rocket Lake-S, но и с процессорами актуального 10-го поколения (Comet Lake-S).

Источник изображения: VideoCardz

Intel пока не объявляла точной даты анонса процессоров Rocket Lake. Однако китайские ресурсы сообщают, что новые чипы придётся ждать как минимум до конца февраля или начала марта будущего года. Судя по всему, Intel не хочет повторения дефицита, с которым столкнулась AMD и её новые процессоры серии Ryzen 5000.

Источники не поясняют, зачем Intel планирует выпускать новые материнские платы раньше новых процессоров, особенно с учётом того, что новые платы должны получить полноценную поддержку интерфейса PCIe 4.0, которая до выпуска новых чипов окажется бесполезной.



