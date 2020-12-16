Intel представит чипсеты 500-й серии для процессоров Rocket Lake-S уже 11 января, если слухи верны

Intel представит чипсеты 500-й серии для процессоров Rocket Lake-S уже 11 января, если слухи верны

Компания Intel может представить новую серию чипсетов 500-й серии для материнских плат уже 11 января. Об этом сообщил VideoCardz, ссылающийся на китайские новостные ресурсы. Анонс ожидается в тот же день, на который Intel официально запланировала одно из мероприятий в рамках выставки электроники CES 2021. Напомним, что она в этом году будет проходить в виртуальном формате.

Поскольку сама Intel не уточнила, какие новинки стоит ожидать от этого события, версия с анонсом новых материнских плат выглядит вполне правдоподобной, особенно на фоне официальных новостей о том, что 11-е поколение процессоров Rocket Lake для этих материнских плат появится на рынке в первом квартале будущего года.

По данным китайских источников, 11 января Intel может представить три набора системной логики — Z590, B560 и H510. При этом все три чипсета, по данным источников, будут не просто представлены, но и выпущены в тот же день. Весьма вероятно, что материнские платы Intel 500-й серии станут последними платами Intel, поддерживающими работу с оперативной памятью стандарта DDR4. Кроме того, им приписывается использование процессорного разъёма LGA 1200. Таким образом они смогут работать не только с 11-м поколением чипов Rocket Lake-S, но и с процессорами актуального 10-го поколения (Comet Lake-S).

Intel представит чипсеты 500-й серии для процессоров Rocket Lake-S уже 11 января, если слухи верны

Источник изображения: VideoCardz

Intel пока не объявляла точной даты анонса процессоров Rocket Lake. Однако китайские ресурсы сообщают, что новые чипы придётся ждать как минимум до конца февраля или начала марта будущего года. Судя по всему, Intel не хочет повторения дефицита, с которым столкнулась AMD и её новые процессоры серии Ryzen 5000.

Источники не поясняют, зачем Intel планирует выпускать новые материнские платы раньше новых процессоров, особенно с учётом того, что новые платы должны получить полноценную поддержку интерфейса PCIe 4.0, которая до выпуска новых чипов окажется бесполезной.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
NVIDIA прибегла к «мягкой силе» за невнимание журналистов к трассировке лучейNVIDIA прибегла к «мягкой силе» за невнимание журналистов к трассировке лучей
Частота обновления игрового монитора ASUS TUF Gaming VG258QM достигает 280 ГцЧастота обновления игрового монитора ASUS TUF Gaming VG258QM достигает 280 Гц
XFX представила гигантскую и мощную Radeon RX 6900 XT MERC 319XFX представила гигантскую и мощную Radeon RX 6900 XT MERC 319
Камера Leica SL2-S за $4895 поддерживает видеозапись в формате 4K/60рКамера Leica SL2-S за $4895 поддерживает видеозапись в формате 4K/60р
Xiaomi представила смарт-часы Mi Watch Lite с датчиком ЧСС и защитой от водыXiaomi представила смарт-часы Mi Watch Lite с датчиком ЧСС и защитой от воды
Блок рекламы


Похожие новости
В основу ноутбуков Nokia PureBook лягут процессоры IntelВ основу ноутбуков Nokia PureBook лягут процессоры Intel
Килограммовый ноутбук Chuwi LarkBook оснащён 13,3" экраном и чипом Intel Gemini Lake RefreshКилограммовый ноутбук Chuwi LarkBook оснащён 13,3" экраном и чипом Intel Gemini Lake Refresh
В интернете появились характеристики процессоров Ryzen 5000H и 5000UВ интернете появились характеристики процессоров Ryzen 5000H и 5000U
Google близка к выпуску собственных процессоров для смартфонов и ноутбуковGoogle близка к выпуску собственных процессоров для смартфонов и ноутбуков
Процессор Intel Xeon 3-го поколения Ice Lake-SP 10 нм+ с 14 ядрами хорошо показывает себя в тестахПроцессор Intel Xeon 3-го поколения Ice Lake-SP 10 нм+ с 14 ядрами хорошо показывает себя в тестах
MSI представила бюджетную версию GeForce RTX 3070 серии Twin FanMSI представила бюджетную версию GeForce RTX 3070 серии Twin Fan
MSI отозвала GeForce RTX 3090 и RTX 3080 флагманской серии Suprim из-за недостатковMSI отозвала GeForce RTX 3090 и RTX 3080 флагманской серии Suprim из-за недостатков
Ноутбуки-трансформеры Dynabook F8/F6 оборудованы 15,6" экраном и процессором Intel Tiger LakeНоутбуки-трансформеры Dynabook F8/F6 оборудованы 15,6" экраном и процессором Intel Tiger Lake
Плата ASRock J4125-ITX с чипом Intel Gemini Lake Refresh подойдёт для создания домашнего медиацентраПлата ASRock J4125-ITX с чипом Intel Gemini Lake Refresh подойдёт для создания домашнего медиацентра
Microsoft договорилась с Intel, AMD и Qualcomm встроить в будущие компьютеры собственный чип безопасностиMicrosoft договорилась с Intel, AMD и Qualcomm встроить в будущие компьютеры собственный чип безопасности
Последние новости
Подгружаем последние новости