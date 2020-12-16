Мировой рынок компьютеров по итогам текущего квартала вырастет на треть

Мировой рынок компьютеров по итогам текущего квартала вырастет на треть

Компания Canalys сделала прогноз по глобальному рынку персональных компьютеров на последнюю четверть 2020-го и на следующий год: на фоне пандемии отрасль продолжит демонстрировать рост.

Данные Canalys учитывают отгрузки настольных систем, ноутбуков, а также планшетов. Спрос на эти устройства остаётся высоким, что объясняется переходом сотрудников многих компаний на дистанционную работу, а студентов и школьников — на удалённое обучение.

Мировой рынок компьютеров по итогам текущего квартала вырастет на треть

По итогам текущего квартала объём рынка, как ожидается, достигнет 143 млн единиц, увеличившись на треть — 35 % — по сравнению с тем же периодом 2019-го. Отгрузки устройств за весь нынешний год могут достичь 458 млн штук, что будет соответствовать росту на 17 % по сравнению с прошлым годом.

Мировой рынок компьютеров по итогам текущего квартала вырастет на треть

В начале 2021-го рост продолжится. Так, в первой четверти наступающего года отгрузки компьютеров поднимутся на 43 % в годовом исчислении. Объём поставок в отрасли в 2021-м в целом составит 464 млн штук, поднявшись на 1,4 % по сравнению с 2020-м.

Однако в дальнейшем начнётся спад. Показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) в период с 2020 по 2024 год прогнозируется на уровне 0,2 %.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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