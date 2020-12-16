Мировой рынок компьютеров по итогам текущего квартала вырастет на треть

Компания Canalys сделала прогноз по глобальному рынку персональных компьютеров на последнюю четверть 2020-го и на следующий год: на фоне пандемии отрасль продолжит демонстрировать рост.

Данные Canalys учитывают отгрузки настольных систем, ноутбуков, а также планшетов. Спрос на эти устройства остаётся высоким, что объясняется переходом сотрудников многих компаний на дистанционную работу, а студентов и школьников — на удалённое обучение.

По итогам текущего квартала объём рынка, как ожидается, достигнет 143 млн единиц, увеличившись на треть — 35 % — по сравнению с тем же периодом 2019-го. Отгрузки устройств за весь нынешний год могут достичь 458 млн штук, что будет соответствовать росту на 17 % по сравнению с прошлым годом.

В начале 2021-го рост продолжится. Так, в первой четверти наступающего года отгрузки компьютеров поднимутся на 43 % в годовом исчислении. Объём поставок в отрасли в 2021-м в целом составит 464 млн штук, поднявшись на 1,4 % по сравнению с 2020-м.

Однако в дальнейшем начнётся спад. Показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) в период с 2020 по 2024 год прогнозируется на уровне 0,2 %.



