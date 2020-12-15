Sharkoon представила игровую мышь Shark Force II всего за 10 евро

Компания Sharkoon расширила ассортимент компьютерных устройств ввода данных, анонсировав игровую мышь начального уровня Shark Force II, разработанную для правшей.

Новинка оборудована оптическим сенсором PixArt PAW3519, разрешающая способность которого достигает 4200 DPI (точек на дюйм). Данное значение можно также установить на 400, 800, 1600, 2400 или 3200 DPI — о выбранном уровне чувствительности информирует подсветка логотипа Shark Force.

Для подключения к компьютеру служит проводной интерфейс USB . Манипулятор снабжён 1,8-метровым кабелем с позолоченным коннектором. Частота опроса достигает 1000 Гц, максимально допустимое ускорение — 10g.

В общей сложности доступны шесть кнопок, две из которых находятся в боковой части в области большого пальца. Основные переключатели рассчитаны как минимум на 10 млн срабатываний.

Мышь имеет размеры 122 ? 74 ? 40 мм и весит 122 г. Предусмотрены три варианта цветового исполнения — чёрный, белый и серый. Гарантирована совместимость с компьютерами под управлением операционных систем Windows.

Приобрести мышь Sharkoon Shark Force II можно будет по ориентировочной цене 10 евро.



