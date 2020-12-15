Sharkoon представила игровую мышь Shark Force II всего за 10 евро

Sharkoon представила игровую мышь Shark Force II всего за 10 евро

Компания Sharkoon расширила ассортимент компьютерных устройств ввода данных, анонсировав игровую мышь начального уровня Shark Force II, разработанную для правшей.

Новинка оборудована оптическим сенсором PixArt PAW3519, разрешающая способность которого достигает 4200 DPI (точек на дюйм). Данное значение можно также установить на 400, 800, 1600, 2400 или 3200 DPI — о выбранном уровне чувствительности информирует подсветка логотипа Shark Force.

Sharkoon представила игровую мышь Shark Force II всего за 10 евро

Для подключения к компьютеру служит проводной интерфейс USB. Манипулятор снабжён 1,8-метровым кабелем с позолоченным коннектором. Частота опроса достигает 1000 Гц, максимально допустимое ускорение — 10g.

Sharkoon представила игровую мышь Shark Force II всего за 10 евро

В общей сложности доступны шесть кнопок, две из которых находятся в боковой части в области большого пальца. Основные переключатели рассчитаны как минимум на 10 млн срабатываний.

Мышь имеет размеры 122 ? 74 ? 40 мм и весит 122 г. Предусмотрены три варианта цветового исполнения — чёрный, белый и серый. Гарантирована совместимость с компьютерами под управлением операционных систем Windows.

Приобрести мышь Sharkoon Shark Force II можно будет по ориентировочной цене 10 евро.

Sharkoon представила игровую мышь Shark Force II всего за 10 евро


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
NVIDIA прибегла к «мягкой силе» за невнимание журналистов к трассировке лучейNVIDIA прибегла к «мягкой силе» за невнимание журналистов к трассировке лучей
Частота обновления игрового монитора ASUS TUF Gaming VG258QM достигает 280 ГцЧастота обновления игрового монитора ASUS TUF Gaming VG258QM достигает 280 Гц
Xiaomi представила смарт-часы Mi Watch Lite с датчиком ЧСС и защитой от водыXiaomi представила смарт-часы Mi Watch Lite с датчиком ЧСС и защитой от воды
XFX представила гигантскую и мощную Radeon RX 6900 XT MERC 319XFX представила гигантскую и мощную Radeon RX 6900 XT MERC 319
Камера Leica SL2-S за $4895 поддерживает видеозапись в формате 4K/60рКамера Leica SL2-S за $4895 поддерживает видеозапись в формате 4K/60р
Блок рекламы


Похожие новости
XFX представила гигантскую и мощную Radeon RX 6900 XT MERC 319XFX представила гигантскую и мощную Radeon RX 6900 XT MERC 319
Xiaomi представила смарт-часы Mi Watch Lite с датчиком ЧСС и защитой от водыXiaomi представила смарт-часы Mi Watch Lite с датчиком ЧСС и защитой от воды
Игровые ноутбуки ASUS Zephyrus получат Ryzen 5000H и GeForce RTX 3000
Подтвердился скорый выход мобильных Ampere. Ноутбуки с ними попали в прайс-лист европейского магазинаПодтвердился скорый выход мобильных Ampere. Ноутбуки с ними попали в прайс-лист европейского магазина
Radeon RX 6900 XT почти догнала GeForce RTX 3090 в игровом тесте Ashes of the SingularityRadeon RX 6900 XT почти догнала GeForce RTX 3090 в игровом тесте Ashes of the Singularity
EVGA выпустила GeForce RTX 3060 Ti в компактной версии XC и крупной FTW3EVGA выпустила GeForce RTX 3060 Ti в компактной версии XC и крупной FTW3
MSI представила бюджетную версию GeForce RTX 3070 серии Twin FanMSI представила бюджетную версию GeForce RTX 3070 серии Twin Fan
В Европе GeForce RTX 3060 Ti предварительно оценили в среднем в 550 евроВ Европе GeForce RTX 3060 Ti предварительно оценили в среднем в 550 евро
MSI отозвала GeForce RTX 3090 и RTX 3080 флагманской серии Suprim из-за недостатковMSI отозвала GeForce RTX 3090 и RTX 3080 флагманской серии Suprim из-за недостатков
MSI GeForce RTX 3090 Suprim X и RTX 3080 Suprim X предложат большой, но не максимальный заводской разгонMSI GeForce RTX 3090 Suprim X и RTX 3080 Suprim X предложат большой, но не максимальный заводской разгон
Последние новости
Подгружаем последние новости