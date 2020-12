NVIDIA прибегла к «мягкой силе» за невнимание журналистов к трассировке лучей

Как правило технологические компании легко относятся к критике в свой адрес. Но порой у них всё-таки возникает желание надавить на тех, кто публикует неугодные материалы. Похоже, NVIDIA выбрала последнюю тактику, сообщив YouTube-каналу Hardware Unboxed, что он более не будет получать образцы видеокарт GeForce Founders Edition: компании не понравилось, что в обзорах его журналисты делают акцент на растеризации и мало говорят о трассировке лучей, где Ampere сильнее конкурирующей архитектуры AMD RDNA 2.

NVIDIA в лице директора по глобальному маркетингу GeForce Брайана Дель Риццо (Bryan Del Rizzo) написала журналистам буквально следующее:

«Привет, Стив, мы достигли переломного момента во внедрении трассировки лучей (RT), и она получила широкую поддержку со стороны ведущих разработчиков, создателей игровых движков, API, консолей и графических процессоров. Как вы знаете, NVIDIA давно занимается RT. Технология важна и за нею — будущее игровой индустрии, но она также является частью наших целенаправленных усилий в области исследований и разработок, направленных на революцию в видеоиграх и создание наилучшего окружения.

Эта философия также находит своё отражение в разработке таких технологий, как DLSS, Reflex и потоковых трансляций — все они создают огромную ценность для клиентов, приобретающих видеокарты. Они не получают ускорители (ГП) бесплатно, они много работают, чтобы заработать деньги, и остаются со своими ГП несколько лет.

Несмотря на весь этот прогресс, ваши обзоры и рекомендации по ГП по-прежнему фокусируются исключительно на производительности в области растеризации, и вы в значительной степени не учитываете все другие технологии, которые мы предлагаем игрокам. Из комментариев вашего сообщества ясно, что вы не видите вещи так, как мы, игроки и остальная индустрия. Видеокарты Founders Edition и другие продукты NVIDIA распределяются только среди СМИ, которые признают изменения в секторе игровой индустрии и понимают ценность функций, которые важны для игроков и всех, кто покупает ГП сегодня. Будь то игры, создание контента, студийная работа и трансляции.

Hardware Unboxed может продолжать сотрудничество с нашими партнёрами, чтобы получать на тестирование видеокарты. Конечно, у вас по-прежнему будет доступ к предварительным версиям драйверов и материалам для прессы — это не изменится. Мы готовы вернуться к этому вопросу в будущем, если ваша редакционная политика изменится».

Всё это фактически означает одно: NVIDIA готова предоставлять свои видеокарты на обзоры только тем журналистам, которые «признают изменения в секторе игровой индустрии» ипридерживаются угодной компании позиции по отношениию к трассировке лучей, DLSS и проч. Если же издание считает иначе, то оно лишается доступа к оборудованию NVIDIA напрямую — компания исключает его из спика тех, кто получает от неё видеокарты.

В результате разгорелся скандал, и NVIDIA подверглась обвинениям со стороны поклонников и энтузиастов. Сама ситуация показывает, что компания серьёзно обеспокоена уязвимостью своего текущего предложения на рынке: если оставить за скобками аппаратную трассировку лучей, AMD Radeon впервые за много лет может вполне достойно бороться с GeForce.

Nvidia have officially decided to ban us from receiving GeForce Founders Edition GPU review samples

Their reasoning is that we are focusing on rasterization instead of ray tracing.

They have said they will revisit this "should your editorial direction change".

More to come — Hardware Unboxed (@HardwareUnboxed) December 11, 2020

Учитывая, что технология трассировки лучей всё ещё находится в зачаточном состоянии, у AMD более чем достаточно времени, чтобы наверстать упущенное. Фактически трассировка лучей даёт заметный эффект в крайне небольшом количестве игр, в то время как традиционные методы растеризации остаются по-прежнему основными. Это, возможно, изменится в будущем, но пока трассировка лучшей для многих не является решающим фактором в оценке производительности видеокарт.

This is 100% real. See it for yourself here: https://t.co/5E7nIvoJAm — Hardware Unboxed (@HardwareUnboxed) December 12, 2020

Такое поведение NVIDIA на самом деле является не первым случаем в индустрии, которая откровенно страдает от кумовства и «клубов по интересам», когда производители заносят в чёрные списки ресурсы, которые в своих обзорах не делают откровенных предпочтений. Такое поведение подрывает целостность отрасли.

Впрочем, в данном случае история закончилась для канала Hardware Unboxed вполне благополучно. После того, как коллег по цеху поддержали многие ведущие видеоблогеры, которые совместными усилиями подняли шумиху вокруг спорного решения NVIDIA, компании пришлось пойти на попятную. В конце концов NVIDIA извинилась перед обозревателями и пообещала никак не ограничивать их в раннем доступе к образцам впредь.

BIG NEWS

I just received an email from Nvidia apologizing for the previous email & they've now walked everything back.

This thing has been a roller coaster ride over the past few days. I’d like to thank everyone who supported us, obviously a huge thank you to @linusgsebastian — Hardware Unboxed (@HardwareUnboxed) December 12, 2020

К сожалению, вся эта история показывает, что NVIDIA пытается манипулировать отзывами в компьютерной прессе. И если крупные средства массовой информации могут рассчитывать на широкую поддержку сообщества в подобных ситуациях, более мелкие издания могут оказаться неспособны противостоять оказываемому давлению.