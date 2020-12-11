Камера Leica SL2-S за $4895 поддерживает видеозапись в формате 4K/60р

Компания Leica представила камеру премиального уровня SL2-S — новую полнокадровую модель L-mount, которая, как утверждается, подойдёт и требовательным фотографам, и видеографам. Приём заказов на устройство уже начался.

Фотоаппарат оснащён КМОП-сенсором (36 ? 24 мм) с 24 млн эффективных пикселей. За обработку информации отвечает высокопроизводительный процессор Maestro III. Предусмотрена встроенная стабилизация изображения по пяти осям, компенсирующая до 5,5 ступени экспозиции, благодаря чему пользователи получат возможность создавать чёткие фотографии в различных условиях.

Максимальное разрешение изображений составляет 6000 ? 4000 точек. Видеоматериалы записываются в формате 4К (4096 ? 2160 или 3840 ? 2160 пикселей) со скоростью 60, 50, 30, 25 или 24 кадра в секунду.

Камера оборудована фиксированным 3,2-дюймовым дисплеем с поддержкой сенсорного управления, электронным видоискателем со 100-процентным покрытием кадра, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth, двумя слотами для SD-карт, портом USB 3.2 Gen1 и интерфейсом HDMI.

Новинка заключена в цельнометаллический корпус из алюминия и магния, имеющий защиту от брызг по стандарту IP54. Габариты составляют 146 ? 107 ? 83 мм, вес — приблизительно 930 г вместе с аккумуляторной батареей. Заряда последней хватит на получение 510 снимков.

Приобрести камеру Leica SL2-S можно по ориентировочной цене 4895 долларов США .



