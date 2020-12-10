Частота обновления игрового монитора ASUS TUF Gaming VG258QM достигает 280 Гц

Компания ASUS анонсировала монитор игрового уровня TUF Gaming VG258QM, выполненный на матрице TN с диагональю 24,5 дюйма и разрешением 1920 ? 1080 пикселей (формат Full HD). Новинка имеет традиционную плоскую форму.

Панель обладает яркостью 400 кд/м2, контрастностью 1000:1 и динамической контрастностью 100 000 000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали — до 170 и 160 градусов соответственно. Заявлен 72-процентный охват цветового пространства NTSC.

Частота обновления достигает 280 Гц, а время отклика равно 0,5 мс (GtG). Реализована система ELMB-Sync (Extreme Low Motion Blur Sync), которая объединяет в себе технологию уменьшения размытости картинки в движении (ELMB) и адаптивную синхронизацию.

Предусмотрен фирменный набор игровых средств ASUS GamePlus: он включает режим снайпера, перекрестие прицела, таймер, счётчик кадров и инструмент выравнивания картинки в многодисплейных конфигурациях. Снизить нагрузку на глаза помогают системы Low Blue Light и Flicker-free.

В арсенале новинки — 2-ваттные стереофонические динамики, интерфейс DisplayPort 1.2 и два разъёма HDMI 2.0. Подставка даёт возможность регулировать углы наклона и поворота дисплея, изменять высоту, а также переводить экран из альбомной ориентации в портретную.



