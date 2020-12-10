Частота обновления игрового монитора ASUS TUF Gaming VG258QM достигает 280 Гц

Частота обновления игрового монитора ASUS TUF Gaming VG258QM достигает 280 Гц

Компания ASUS анонсировала монитор игрового уровня TUF Gaming VG258QM, выполненный на матрице TN с диагональю 24,5 дюйма и разрешением 1920 ? 1080 пикселей (формат Full HD). Новинка имеет традиционную плоскую форму.

Панель обладает яркостью 400 кд/м2, контрастностью 1000:1 и динамической контрастностью 100 000 000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали — до 170 и 160 градусов соответственно. Заявлен 72-процентный охват цветового пространства NTSC.

Частота обновления достигает 280 Гц, а время отклика равно 0,5 мс (GtG). Реализована система ELMB-Sync (Extreme Low Motion Blur Sync), которая объединяет в себе технологию уменьшения размытости картинки в движении (ELMB) и адаптивную синхронизацию.

Частота обновления игрового монитора ASUS TUF Gaming VG258QM достигает 280 Гц

Предусмотрен фирменный набор игровых средств ASUS GamePlus: он включает режим снайпера, перекрестие прицела, таймер, счётчик кадров и инструмент выравнивания картинки в многодисплейных конфигурациях. Снизить нагрузку на глаза помогают системы Low Blue Light и Flicker-free.

Частота обновления игрового монитора ASUS TUF Gaming VG258QM достигает 280 Гц

В арсенале новинки — 2-ваттные стереофонические динамики, интерфейс DisplayPort 1.2 и два разъёма HDMI 2.0. Подставка даёт возможность регулировать углы наклона и поворота дисплея, изменять высоту, а также переводить экран из альбомной ориентации в портретную.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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