Nokia начнёт выпускать ноутбуки под брендом Purebook

В прошлом месяце в Интернете появилась информация о том, что под брендом Nokia в скором времени могут начаться продажи портативных компьютеров. А теперь эти сведения подтвердила площадка электронной коммерции Flipkart, которая лицензировала марку Nokia для выпуска различных продуктов, не имеющих отношения к смартфонам и телефонам.

Опубликованный тизер говорит о том, что к выпуску готовятся ноутбуки Nokia Purebook. К сожалению, технические подробности пока держатся в тайне, поэтому не ясно, на какую аппаратную платформу пал выбор разработчиков. Но есть предположения, что будут использоваться процессоры Intel серий Core i3 и Core i5.

Разработчик сообщает, что в семейство Nokia Purebook войдут производительные, но в то же время ультралёгкие лэптопы. Кроме того, известно, что официальная презентация состоится совсем скоро.

По всей видимости, устройствам Nokia Purebook предстоит конкурировать с относительно недорогими портативными компьютерами китайских производителей. Добавим также, что под брендом Nokia уже выпускаются умные телевизоры.



