Нестандартный полуоткрытый корпус Thermaltake AH T200 вышел в розовом цвете

Компания Thermaltake анонсировала компьютерный корпус AH T200 Pink, призванный стать основой настольных игровых станций с необычным внешним видом. Новинка допускает установку материнских плат типоразмера Mini-ITX и Micro-ATX.

Решение выполнено в агрессивном футуристическом дизайне и окрашено в розовый цвет. В боковых частях располагаются панели из закалённого стекла толщиной 4 мм. Ещё три стеклянные секции размещены спереди. Такое исполнение создаёт ассоциации с кабиной некоего космического корабля.

Разработчик предусмотрел пять посадочных мест для карт расширения, включая графические ускорители длиной до 320 мм. Система может быть оборудована двумя накопителями формата 3,5 или 2,5 дюйма.

Габариты корпуса составляют 444,2 ? 282 ? 551,5 мм, вес — 10,8 кг. При использовании воздушного охлаждения спереди и сверху можно установить по два вентилятора диаметром 120/140 мм. В случае жидкостного охлаждения допускается монтаж фронтального радиатора формата до 280 мм. Ограничение по высоте процессорного кулера — 150 мм.

Интерфейсный блок содержит порт USB 3.1 Gen2 Type C, два разъёма USB 3.0 и стандартное аудиогнездо. Внутри может разместиться блок питания длиной до 180 мм.



