В интернете появились характеристики процессоров Ryzen 5000H и 5000U

В интернете появились характеристики процессоров Ryzen 5000H и 5000U

Владелец твиттер-аккаунта momomo_us обнаружил на странице некого торгового поставщика ещё не анонсированные ноутбуки ASUS и Lenovo на чипах Ryzen 5000H и 5000U. Их анонс должен состояться на CES 2021.

Источник изображения: videocardz

Информация как минимум о четырёх представителях линейки Ryzen 5000H уже просочилась в интернет из торговых сетей. В их числе Ryzen 9 5900HX, Ryzen 9 5900HS, Ryzen 7 5800H и Ryzen 5 5600H. По слухам, они будут иметь архитектуру Zen3. Флагманская версия Ryzen 9 5900HX будет иметь 8 вычислительных ядер, работающих в 16 потоков. Максимальная частота в режиме повышенной производительности: 4,6 ГГц. Энергопотребление: 45 Ватт.

В интернете появились характеристики процессоров Ryzen 5000H и 5000U

Источник изображения: videocardz

В попавших в сеть спецификациях ещё не вышедшего ноутбука ASUS Zephyrus G14 обнаружили чип Ryzen 9 5900HS. Он отличается сниженным энергопотреблением, показатель составляет 35 Ватт. Технические характеристики 8-ядерного Ryzen 5800H тоже частично известны: его тактовая частота будет выше предшественника (AMD Ryzen 7 4800H) и составит 3,2 ГГц.

В интернете появились характеристики процессоров Ryzen 5000H и 5000U

Источник изображения: videocardz

AMD Ryzen 5 5600H получит 6 вычислительных ядер с 12 потоками. Согласно информации, которую получили от торгового поставщика, этот процессор будет иметь базовую частоту 3 ГГц, а в турбо-режиме — 4,1 ГГц. На фоне Ryzen 5 4600H базовая частота стала больше на 100 МГц. Данные о конфигурации графической подсистемы чипов на текущий момент отсутствуют.

В интернете появились характеристики процессоров Ryzen 5000H и 5000U

Источник изображения: videocardz

Также от оптовых поставщиков появилась информация о чипах AMD с приставкой «U». Это серия энергоэффективных Zen2-процессоров для ноутбуков. Энергопотребление этих CPU не превышает 25 Ватт.

8-ядерный Ryzen 7 5800U будет иметь базовую частоту 2 ГГц, с разгоном до 4,4 ГГц. По слухам, он также будет оборудован 8 видеоядрами с тактовой частотой 2 ГГц. Модель Ryzen 7 5600U будет оснащена 6 ядрами с частотой 2 ГГц и возможностью разгона до 4,3 ГГц. А самый младший чип в серии, Ryzen 3 5300U, будет иметь всего 4 ядра, каждое из них будет работать на частоте 2,6 ГГц. В турбо-режиме это значение может увеличиться до 3,85 ГГц.

Оба семейства AMD Ryzen 5000H и Ryzen 5000U и первые устройства на их базе должны быть представлены в 2021 году.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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