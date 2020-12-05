В начале будущего года компания AMD проведёт мероприятие, на котором, как ожидается, представит серию мобильных процессоров Ryzen 5000, включая энергоэффективные модели Ryzen 5000U и высокопроизводительные Ryzen 5000H (для игровых ноутбуков). Похоже, производители последних уже начали готовить грядущие новинки на базе этих чипов. Например, в базе данных южноафриканского ретейлера Pinnacle были обнаружены несколько моделей игровых лэптопов ASUS Zephyrus. В частности, речь идёт о мощных портативных игровых системах на базе старших чипов Ryzen 9 5900HX и Ryzen 9 5900HS, принадлежащих семейству Cezanne и построенных на основе архитектуры Zen 3. Продавец не указывает в чём разница между двумя версиями процессоров, но, весьма вероятно, она будет заключаться в рабочем диапазоне частот, а также в заявленном уровне TDP.



Игровые ноутбуки ASUS Zephyrus получат Ryzen 5000H и GeForce RTX 3000

Игровые ноутбуки ASUS Zephyrus получат Ryzen 5000H и GeForce RTX 3000

В начале будущего года компания AMD проведёт мероприятие, на котором, как ожидается, представит серию мобильных процессоров Ryzen 5000, включая энергоэффективные модели Ryzen 5000U и высокопроизводительные Ryzen 5000H (для игровых ноутбуков). Похоже, производители последних уже начали готовить грядущие новинки на базе этих чипов. Например, в базе данных южноафриканского ретейлера Pinnacle были обнаружены несколько моделей игровых лэптопов ASUS Zephyrus.

В частности, речь идёт о мощных портативных игровых системах на базе старших чипов Ryzen 9 5900HX и Ryzen 9 5900HS, принадлежащих семейству Cezanne и построенных на основе архитектуры Zen 3. Продавец не указывает в чём разница между двумя версиями процессоров, но, весьма вероятно, она будет заключаться в рабочем диапазоне частот, а также в заявленном уровне TDP.

Игровые ноутбуки ASUS Zephyrus получат Ryzen 5000H и GeForce RTX 3000

Другой интересной особенностью грядущих игровых ноутбуков ASUS Zephyrus является использование мобильных версий графических ускорителей GeForce RTX 30-й серии. Например, флагманская модель Zephyrus Duo 15, построенная на базе Ryzen 9 5900HX и оснащённая двумя экранами, сможет предложить GeForce RTX 3080.

Игровые ноутбуки ASUS Zephyrus получат Ryzen 5000H и GeForce RTX 3000

На выбор также будут доступны модели с GeForce RTX 3070, RTX 3060 Max-Q, а также версии с NVIDIA Quadro RTX 3000. Правда, в последнем случае система сможет предложить в качестве основы процессор серии Ryzen 4000. К слову, это уже не первая встречая с мобильной графикой GeForce RTX 30-й серии. Вчера, например, сообщалось о грядущих ноутбуках Gigabyte Aorus и Aero с использованием тех же графических ускорителей.

Игровые ноутбуки ASUS Zephyrus получат Ryzen 5000H и GeForce RTX 3000

Источник изображения: VideoCardz

Между тем интернет-детективом Tum_Apisak в базе данных Geekbench были обнаружены результаты тестов производительности Ryzen 9 5900HS в составе одной из вышеупомянутых портативных игровых систем ASUS. Сообщается, что чип предлагает 8 ядер и 16 потоков, работающих в диапазоне частот от 3,3 до 4,6 ГГц. Таким образом, при одинаковой базовой частоте скорость Ryzen 9 5900HS в Boost-режиме на 200 МГц выше, чем у Ryzen 9 4900H актуального семейства мобильных Renoir. В характеристиках также указывается, что чип имеет 16 Мбайт кеш-памяти 3-го уровня.

Игровые ноутбуки ASUS Zephyrus получат Ryzen 5000H и GeForce RTX 3000

Что касается производительности, то Ryzen 9 5900HS показывает результат в 1423 балла в однопоточных и 6912 баллов в многопоточных задачах соответственно. Для сравнения, новинка AMD быстрее Core i7-10750H примерно на 23 % в однопотоке и на 24 % в многопотоке.

Игровые ноутбуки ASUS Zephyrus получат Ryzen 5000H и GeForce RTX 3000

Если же сравнивать новинку с Ryzen 9 4900HS, то новый чип AMD в однопотоке быстрее на 30 %, но при этом на 3 % медленнее в многопоточных задачах синтетического теста — он набирает в среднем 1092 и 7071 балл соответственно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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