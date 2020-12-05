Google близка к выпуску собственных процессоров для смартфонов и ноутбуков

Компания Google, по сообщениям сетевых источников, добилась значительных успехов в разработке собственных процессоров. Уже в следующем году эти чипы могут появиться в смартфонах Pixel, а в дальнейшем они найдут применение в портативных компьютерах под управлением операционной системы Chrome OS.

Google близка к выпуску собственных процессоров для смартфонов и ноутбуков

Фотографии Reuters

Речь идёт о процессоре с кодовым именем Whitechapel. Он проектируется специалистами Google в сотрудничестве с Samsung. Именно этот южнокорейский гигант в дальнейшем займётся производством изделия, для которого предусмотрена 5-нанометровая технология изготовления.

Отмечается, что недавно Google получила рабочие образцы Whitechapel. Архитектура чипа предполагает наличие восьми вычислительных ядер ARM, а также специализированных средств, оптимизированных под инструменты машинного обучения Google.

Google близка к выпуску собственных процессоров для смартфонов и ноутбуков

Отдельный узел процессора будет отвечать за работу интеллектуального помощника Google Assistant в постоянно включённом режиме Always-On. Очевидно, в состав чипа войдут производительный графический ускоритель и сотовый модем.

Выпуск собственных процессоров позволит Google уменьшить зависимость от сторонних поставщиков чипов, в частности, от Qualcomm. Кроме того, Google сможет обеспечить максимально эффективное взаимодействие аппаратной и программной частей своих устройств.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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