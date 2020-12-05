Подтвердился скорый выход мобильных Ampere. Ноутбуки с ними попали в прайс-лист европейского магазина

Подтвердился скорый выход мобильных Ampere. Ноутбуки с ними попали в прайс-лист европейского магазина

В базе данных одного из европейских ретейлеров обнаружены пока ещё неанонсированные мощные игровые ноутбуки компании Gigabyte. В их составе заявлены мобильные версии графических ускорителей GeForce RTX 30-й серии. Вероятнее всего, все новинки будут представлены в начале будущего года.

Судя по списку, тайваньский производитель собирается обновить свои серии игровых ноутбуков Aorus и Aero, в составе которых заявлены 15- и 17-дюймовые модели. На выбор будут доступные варианты, оснащённые OLED-панелями с разрешением 4K, а также версии с разрешением Full HD и частотой обновления вплоть до 300 Гц.

Подтвердился скорый выход мобильных Ampere. Ноутбуки с ними попали в прайс-лист европейского магазина

Ассортимент новинок начинается с модели Gigabyte AERO 17 HDR на базе флагманского мобильного процессора Intel Core i9-10980HK. Ноутбук сможет предложить 64 Гбайт ОЗУ, два твердотельных накопителя объёмом 1 Тбайт каждый, а также графический ускоритель GeForce RTX 3080 Max-Q. Такая конфигурация оценивается продавцом в 5134 евро (461 тыс. рублей по текущему курсу).

Подтвердился скорый выход мобильных Ampere. Ноутбуки с ними попали в прайс-лист европейского магазина

Источник изображения: VideoCardz

Следом идут модели Gigabyte Aorus 17G, Gigabyte AERO 15G и Gigabyte Aorus 15P, в составе которых заявлены процессор Intel Core i7-10870H, до 32 Гбайт ОЗУ, а также графические ускорители GeForce RTX 3070 Max-Q и RTX 3060 Max-P. Стоимость самой дешёвой модели с Intel Core i7-10870H и GeForce RTX 3060 Max-P прогнозируется на уровне 2026 евро (182 тыс. рублей).


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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