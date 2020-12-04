Radeon RX 6900 XT почти догнала GeForce RTX 3090 в игровом тесте Ashes of the Singularity

Radeon RX 6900 XT почти догнала GeForce RTX 3090 в игровом тесте Ashes of the Singularity

В базе данных игрового теста Ashes of the Singularity были обнаружены результаты производительности графического ускорителя Radeon RX 6900 XT. Видеокарта тестировалась с использованием настроек графики «Crazy» (максимально возможные) при разрешении 1080p.

В игровом бенчмарке Radeon RX 6900 XT набрала 10 100 очков, показав средний результат в 102,1 кадра/с. В итоге в рейтинге производительности она разместилась всего в шаге от модели GeForce RTX 3090, которая набрала в том же игровом тесте от 10 200 до 10 400 очков.

Radeon RX 6900 XT почти догнала GeForce RTX 3090 в игровом тесте Ashes of the Singularity

Radeon RX 6900 XT почти догнала GeForce RTX 3090 в игровом тесте Ashes of the Singularity

Что интересно, 10 100 балов и средний результат в 102 кадра/с показывает в том же игровом тесте модель Radeon RX 6800 XT рангом ниже.

Radeon RX 6900 XT почти догнала GeForce RTX 3090 в игровом тесте Ashes of the Singularity

Источник изображения: VideoCardz

Новый флагманский графический ускоритель Radeon RX 6900 XT основан на архитектуре AMD RDNA 2. В основе видеокарты используется GPU Navi 21 XTX c 5120 потоковыми процессорами. Карта оснащена 16 Гбайт видеопамяти GDDR6. Новинка составит прямую конкуренцию флагманской модели GeForce RTX 3090 от NVIDIA. Обе карты очень дорогие, однако Radeon RX 6900 XT на треть дешевле GeForce RTX 3090. AMD собирается начать продажи своего флагманского решения 8 декабря.

Как указывает ресурс VideoCardz, обозреватели уже получили новинку для проведения полноценных тестов. Весьма вероятно, что один из них является источником утечки результатов игровой производительности карты в тесте Ashes of the Singularity.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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