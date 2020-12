Radeon RX 6900 XT почти догнала GeForce RTX 3090 в игровом тесте Ashes of the Singularity

Как указывает ресурс VideoCardz, обозреватели уже получили новинку для проведения полноценных тестов. Весьма вероятно, что один из них является источником утечки результатов игровой производительности карты в тесте Ashes of the Singularity.

В базе данных игрового теста Ashes of the Singularity были обнаружены результаты производительности графического ускорителя Radeon RX 6900 XT. Видеокарта тестировалась с использованием настроек графики «Crazy» (максимально возможные) при разрешении 1080p.