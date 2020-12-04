Linux-ноутбук System76 Pangolin построен на процессоре AMD Ryzen 4000U

Linux-ноутбук System76 Pangolin построен на процессоре AMD Ryzen 4000U

Компания System76 анонсировала портативный компьютер Pangolin под управлением операционной системы с ядром Linux: на выбор заказчика доступны программные платформы Pop!_OS 20.10, Pop!_OS 20.04 LTS и Ubuntu 20.04 LTS.

«Сердце» ноутбука — процессор AMD: будут предлагаться модификации с чипом Ryzen 7 4700U (восемь ядер; 2,0–4,1 ГГц) и Ryzen 5 4500U (шесть ядер; 2,3–4,0 ГГц). Объём оперативной памяти DDR4-3200 может достигать 64 Гбайт.

Новинка оборудована 15,6-дюймовым дисплеем формата Full HD с разрешением 1920 ? 1080 пикселей. Видеоподсистема использует ускоритель AMD Radeon Graphics. Через интерфейс HDMI изображение может выводиться на внешний монитор или телевизор.

Linux-ноутбук System76 Pangolin построен на процессоре AMD Ryzen 4000U

За хранение данных отвечает твердотельный накопитель формата M.2. В арсенале портативного компьютера — сетевой адаптер Gigabit Ethernet, контроллеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, стереофонические динамики, клавиатура с подсветкой. Набор разъёмов включает порты USB 3.2 Gen1 Type-A, USB 3.2 Gen2 Type-C, USB 2.0 Type-A и слот microSD. Габариты составляют 360 ? 239 ? 19,9 мм, вес — 1,65 кг.

Приобрести Linux-ноутбук System76 Pangolin можно будет по ориентировочной цене от 850 долларов США.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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