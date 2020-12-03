В следующем году рынок персональных компьютеров продолжит расти благодаря удалённой работе и учёбе

В следующем году рынок персональных компьютеров продолжит расти благодаря удалённой работе и учёбе

Компания International Data Corporation (IDC) обнародовала свежий прогноз по мировому рынку персональных компьютеров (десктопов и ноутбуков), а также планшетов, в том числе с подсоединяемой клавиатурой.

Отмечается, что пандемия дала значительный толчок отрасли. Дистанционная работа и удалённое обучение стимулируют дальнейший рост продаж компьютерной техники в глобальном масштабе.

Аналитики полагают, что в текущем квартале мировые поставки ноутбуков и настольных ПК поднимутся в годовом исчислении на 18,2 %. По итогам года в целом рост прогнозируется на отметке 11,2 %, а объём отрасли в штучном выражении достигнет 291,3 млн единиц.

В следующем году рынок персональных компьютеров продолжит расти благодаря удалённой работе и учёбе

Увеличение поставок также продолжится в 2021 году: отрасль покажет 1,4-процентный рост. После этого, впрочем, ожидается спад: в результате, в 2024-м объём отгрузок составит 281,5 млн штук.

Что касается планшетов, то в данном сегменте по итогам нынешнего года IDC прогнозирует 10-процентное увеличение поставок — до 158,9 млн единиц. Затем последует снижение спроса и к 2024 году объём рынка сократится до 129,8 млн штук.

В следующем году рынок персональных компьютеров продолжит расти благодаря удалённой работе и учёбе


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Вентилятор Lian Li ST120 с подсветкой предстал в белом и чёрном исполненияхВентилятор Lian Li ST120 с подсветкой предстал в белом и чёрном исполнениях
В Европе GeForce RTX 3060 Ti предварительно оценили в среднем в 550 евроВ Европе GeForce RTX 3060 Ti предварительно оценили в среднем в 550 евро
Radeon RX 6700 XT в теории сможет разгоняться до 2950 МГцRadeon RX 6700 XT в теории сможет разгоняться до 2950 МГц
MSI представила бюджетную версию GeForce RTX 3070 серии Twin FanMSI представила бюджетную версию GeForce RTX 3070 серии Twin Fan
Процессор Intel Xeon 3-го поколения Ice Lake-SP 10 нм+ с 14 ядрами хорошо показывает себя в тестахПроцессор Intel Xeon 3-го поколения Ice Lake-SP 10 нм+ с 14 ядрами хорошо показывает себя в тестах
Блок рекламы


Похожие новости
Вышла спецификация PCIe 6.0 версии 0.7: принятие стандарта ожидается в 2021 годуВышла спецификация PCIe 6.0 версии 0.7: принятие стандарта ожидается в 2021 году
AMD стала крута, как при Athlon 64: доля компании на рынке x86-совместимых процессоров продолжает растиAMD стала крута, как при Athlon 64: доля компании на рынке x86-совместимых процессоров продолжает расти
AMD пообещала подробности о «лучах» и аналоге DLSS до выхода Radeon RX 6000 на рынокAMD пообещала подробности о «лучах» и аналоге DLSS до выхода Radeon RX 6000 на рынок
Живее всех живых: 14-нм техпроцесс продолжит доминировать в чипах Intel в следующем годуЖивее всех живых: 14-нм техпроцесс продолжит доминировать в чипах Intel в следующем году
Razer вышла на рынок офисной периферии с эргономичной мышью за $100 и механической клавиатурой за $140Razer вышла на рынок офисной периферии с эргономичной мышью за $100 и механической клавиатурой за $140
Konami вышла на рынок игровых ПК с тремя десктопами ArespearKonami вышла на рынок игровых ПК с тремя десктопами Arespear
AMD: потребительские процессоры на базе Zen 3 выйдут в этом годуAMD: потребительские процессоры на базе Zen 3 выйдут в этом году
Завод Tsinghua по производству китайской DRAM начнёт выдавать продукцию в 2022 годуЗавод Tsinghua по производству китайской DRAM начнёт выдавать продукцию в 2022 году
Lexar вышла на рынок DRAM или уши китайцев торчат отовсюдуLexar вышла на рынок DRAM или уши китайцев торчат отовсюду
ТВ-брелок Xiaomi Mi TV Stick появится в продаже в следующем месяце за 40 евроТВ-брелок Xiaomi Mi TV Stick появится в продаже в следующем месяце за 40 евро
Последние новости
Подгружаем последние новости