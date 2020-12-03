В следующем году рынок персональных компьютеров продолжит расти благодаря удалённой работе и учёбе

Компания International Data Corporation (IDC) обнародовала свежий прогноз по мировому рынку персональных компьютеров (десктопов и ноутбуков), а также планшетов, в том числе с подсоединяемой клавиатурой.

Отмечается, что пандемия дала значительный толчок отрасли. Дистанционная работа и удалённое обучение стимулируют дальнейший рост продаж компьютерной техники в глобальном масштабе.

Аналитики полагают, что в текущем квартале мировые поставки ноутбуков и настольных ПК поднимутся в годовом исчислении на 18,2 %. По итогам года в целом рост прогнозируется на отметке 11,2 %, а объём отрасли в штучном выражении достигнет 291,3 млн единиц.

Увеличение поставок также продолжится в 2021 году: отрасль покажет 1,4-процентный рост. После этого, впрочем, ожидается спад: в результате, в 2024-м объём отгрузок составит 281,5 млн штук.

Что касается планшетов, то в данном сегменте по итогам нынешнего года IDC прогнозирует 10-процентное увеличение поставок — до 158,9 млн единиц. Затем последует снижение спроса и к 2024 году объём рынка сократится до 129,8 млн штук.



