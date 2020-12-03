Корпус Phanteks Evolv Shift 2 Air предназначен для компактного ПК с хорошей вентиляцией

Компания Phanteks анонсировала корпус Evolv Shift 2 Air с оригинальной конструкцией, предназначенный для построения игровой настольной станции небольших размеров.

Новинка спроектирована с прицелом на эффективную вентиляцию. Этому способствуют сетчатые боковые панели, а также перфорация по всему периметру. Доступны два варианта цветового исполнения — Anthracite Grey (серый) и Satin Black (чёрный).

Изделие имеет размеры 186 ? 490 ? 274 мм. Возможна установка материнской платы типоразмера Mini-ITX, которая монтируется таким образом, что интерфейсный блок оказывается в верхней части.

Система может быть оборудована видеокартой длиной до 335 мм и блоком питания стандарта SFX/SFX-L. Можно установить один накопитель формата 3,5 дюйма или до четырёх устройств форм-фактора 2,5 дюйма.

При использовании воздушного охлаждения допускается применение трёх вентиляторов диаметром 120/140 мм. Кроме того, можно задействовать жидкостное охлаждение со 120-мм радиатором. Ограничение по высоте процессорного кулера — 85 мм.

Информации об ориентировочной цене корпуса Phanteks Evolv Shift 2 Air на данный момент нет.



