EVGA выпустила GeForce RTX 3060 Ti в компактной версии XC и крупной FTW3

EVGA выпустила GeForce RTX 3060 Ti в компактной версии XC и крупной FTW3

Компания EVGA представила нереференсные варианты GeForce RTX 3060 Ti в исполнениях XC и FTW3. Между собой они отличаются размерами и предлагают различные решения системы охлаждения.

Модель EVGA GeForce RTX 3060 Ti FTW3 оснащена системой охлаждения iCX3 с тремя вентиляторами. Графический процессор новинки получил заводской разогнан до 1800 МГц. Память производитель разгонять не стал.

EVGA выпустила GeForce RTX 3060 Ti в компактной версии XC и крупной FTW3

Видеокарта оснащена 8 Гбайт стандарта GDDR6 с эффективной частотой 14 ГГц. На тыльной стороне видеокарты установлена металлическая пластина, распределяющая механические и тепловые нагрузки. Внешний вид довершает адресуемая подсвета (ARGB).

EVGA выпустила GeForce RTX 3060 Ti в компактной версии XC и крупной FTW3

Размеры видеокарты — 285 ? 111 мм. В корпусе ПК новинка будет занимать 2,2 слота расширения. Для дополнительного питания EVGA GeForce RTX 3060 Ti FTW3 использует два 8-контактных разъёма. В оснащение видеокарты входят три выхода DisplayPort 1.4a и один выход HDMI 2.1. Новинка оценивается производителем в $450, что на 50 долларов выше заявленной стоимости эталонного образца от NVIDIA.

EVGA выпустила GeForce RTX 3060 Ti в компактной версии XC и крупной FTW3

По словам EVGA, модель EVGA GeForce RTX 3060 Ti XC адресована геймерам, которым нужна высокая производительность, но без излишеств. Карта использует укороченную печатную плату и более компактную систему охлаждения с двумя вентиляторами. Длина новинки составляет всего 202 мм, а высота — 110 мм. В корпусе ПК графический ускоритель займёт 2 слота расширения.

EVGA выпустила GeForce RTX 3060 Ti в компактной версии XC и крупной FTW3

Для данной версии GeForce RTX 3060 Ti производитель заявил частоту графического процессора на уровне 1710 МГц, что всего на 45 МГц выше эталонного значения. Набор и характеристики памяти не отличаются от модели EVGA GeForce RTX 3060 Ti FTW3.

EVGA выпустила GeForce RTX 3060 Ti в компактной версии XC и крупной FTW3

Стоимость EVGA GeForce RTX 3060 Ti XC составляет $410.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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