Radeon RX 6700 XT в теории сможет разгоняться до 2950 МГц

Изучение BIOS будущих видеокарт при помощи специальных программных средств позволяет многое узнать о новинках, даже не имея физического доступа к самим видеокартам. Этим воспользовался редактор популярного сайта Igor’s LAB для изучения характеристик видеокарт Radeon RX 6700 XT, чей анонс может состояться в следующем квартале.

Источник изображения: AMD

Как и в материале про Radeon RX 6900 XT, исследователя интересовали частотные и мощностные характеристики новинки, которая будет использовать графический процессор Navi 22. Ему приписывается наличие 2560 потоковых процессоров, 192 блоков выборки текстур и 64 блоков растеризации, а количество блоков аппаратного ускорения трассировки лучей может быть сокращено с 60 до 40 штук, если сравнивать с Radeon RX 6800. Видеокарта Radeon RX 6700 XT сохранит только 12 Гбайт памяти типа GDDR6, которые будут сообщаться с графическим процессором через 192-разрядную шину.

Теоретический максимум частоты для Radeon RX 6700 XT, отображаемый в микрокоде — это либо 2854 МГц, либо 2950 МГц, в зависимости от трактовки этого параметра. Получается, что с точки зрения частотного потенциала Radeon RX 6700 XT располагается между Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6900 XT, несколько нарушая общую иерархию, но для более «легковесной» видеокарты это вполне объяснимо. Общий уровень энергопотребления эталонных графических плат Radeon RX 6700 XT может приблизиться к 250 Вт, как резюмирует источник по результатам собственных вычислений. Нельзя исключать, что эталонный вариант Radeon RX 6700 XT будет довольствоваться системой охлаждения с единственным вентилятором, чья скорость вращения будет регулироваться в пределах от 2300 до 3200 об/мин.



