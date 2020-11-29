NZXT приостановила продажи корпуса H1 из-за возможной угрозы короткого замыкания у PCIe-райзера

NZXT приостановила продажи корпуса H1 из-за возможной угрозы короткого замыкания у PCIe-райзера

Корпус NZXT H1 стал популярным выбором для сборщиков ПК, желающих получить компактные и стильные системы. Однако компания NZXT обнаружила, что в очень редких случаях он может представлять угрозу безопасности для потребителей. NZXT призвала владельцев H1 в довольно коротком сообщении на Reddit обратиться в службу поддержки клиентов компании по электронной почте h1support@nzxt.com.

Производитель корпуса затем опубликовал официальное заявление: «Мы обнаружили проблему в случае H1, когда короткое замыкание на соединительном кабеле переходной платы PCIe может привести к потенциальной угрозе безопасности. В настоящее время эта проблема проявилась менее десятка раз. Чтобы быть предельно осторожными, мы приостановили продажи на NZXT и NZXT BLD и попросили розничные сети тоже временно приостановить продажи, пока наша команда занимается подтверждением проблемы и подготовкой решения».

NZXT приостановила продажи корпуса H1 из-за возможной угрозы короткого замыкания у PCIe-райзера

Как объясняет производитель, два винта, которыми блок PCIe Riser крепится к корпусу, могут вызвать короткое замыкание на печатной плате (PCB). Уже готовятся ремонтные комплекты, в которые входят два других новых винта, решающих проблему, и инструкции по их замене в домашних условиях. Они начнут поступать клиентам в США уже на следующей неделе. Хотя проблема проявляется чрезвычайно редко, производитель рекомендует не использовать H1 до замены винтов.

NZXT приостановила продажи корпуса H1 из-за возможной угрозы короткого замыкания у PCIe-райзера

Один из пользователей столкнулся с дымом при первом включении своей системы, а другой — с воспламенением системы из-за данного конструктивного дефекта. Некоторые подтверждают проблему с винтами и говорят, что система может автоматически перезагружаться, если возникает давление на ту часть корпуса, где размещена видеокарта. В отличие от других корпусов mini-ITX, H1 поставляется с блоком питания SFX мощностью 650 Вт и специально разработанной 140-мм жидкостной системой охлаждения.

NZXT приостановила продажи корпуса H1 из-за возможной угрозы короткого замыкания у PCIe-райзера


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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