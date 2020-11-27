Вентилятор Lian Li ST120 с подсветкой предстал в белом и чёрном исполнениях

Вентилятор Lian Li ST120 с подсветкой предстал в белом и чёрном исполнениях

Компания Lian Li анонсировала вентилятор охлаждения ST120, подходящий для монтажа на радиаторы систем жидкостного охлаждения (СЖО). Новинка, как отмечается, обеспечивает высокий уровень статического давления.

Изделие имеет диаметр 120 мм. Конструкция включает гидродинамический подшипник и девятилопастную крыльчатку. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 800 до 1900 оборотов в минуту.

Вентилятор способен формировать воздушный поток объёмом до 118 кубических метров в час. Заявленное статическое давление — 2,6 мм водного столба. Уровень шума не превышает 32 дБА.

Вентилятор Lian Li ST120 с подсветкой предстал в белом и чёрном исполнениях

Новинка располагает многоцветной подсветкой на основе 12 адресуемых светодиодов. Управлять её работой можно при помощи контроллера или через материнскую плату с технологией ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, ASRock PolyChrome Sync и MSI Mystic Light Sync.

Вентилятор Lian Li ST120 с подсветкой предстал в белом и чёрном исполнениях

Вентилятор имеет размеры 120 ? 120 ? 25 мм. Доступны белый и чёрный варианты цветового исполнения. Изделие предлагается в комплекте из трёх штук по ориентировочной цене 40 долларов США.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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