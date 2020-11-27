MSI представила бюджетную версию GeForce RTX 3070 серии Twin Fan

Компания Micro-Star International представила новую бюджетную серию графических ускорителей Twin Fan. На данный момент в неё входит только одна модель GeForce RTX 3070.

Сложно понять, на замену какой из предыдущих серий пришло исполнение Twin Fan. Для серии Armor оно выглядит слишком простым, на обновлённую серию Aero тоже не похоже.

По мнению ресурса Videocardz, Twin Fan может представлять собой новое воплощение бюджетной серии TOC от тайваньского производителя, которая не обновлялась с момента выпуска видеокарт на архитектуре NVIDIA Pascal (модели GeForce GTX 1000-й серии). На это намекает хотя бы наклейка на вентиляторах новой модели GeForce RTX 3070.

MSI GeForce RTX 3070 Twin Fan и MSI GeForce GTX 1060 TOC

Между тем серия Twin Fan будет представлена видеокартами с эталонными характеристиками, а также небольшим заводским разгоном. Например, для представленной модели GeForce RTX 3070 заявленный показатель частоты GPU в Boost-режиме составляет 1740 МГц, что всего на 1 % выше эталонного значения. По всем остальным показателям новинка повторяет референсный вариант.

Источник изображений: VideoCardz

С технической стороны выделяется только печатная плата. У моделей Twin Fan она нестандартного дизайна и оснащена набором из 8-ми и 6-контактного разъёмов дополнительного питания.

Впрочем, конфигурация видеоразъёмов у карт новой серии обычная — на месте три DisplayPort и один HDMI.

Ранние утечки указывали, что серия MSI Twin Fan также пополнится моделью GeForce RTX 3060 Ti, которую NVIDIA представит уже через несколько дней. Она тоже построена на чипе GA104, но с меньшим количеством CUDA-ядер. Весьма вероятно, что младшая модель может лишиться второго дополнительного разъёма питания.



