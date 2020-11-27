В Европе GeForce RTX 3060 Ti предварительно оценили в среднем в 550 евро

По данным ресурса VideoCardz, европейские ретейлеры начали массово готовиться к запуску продаж нового графического ускорителя GeForce RTX 3060 Ti. В ассортименте различных европейских продавцов появились модели от компаний Gigabyte, Inno3D и Zotac. Правда, купить эти видеокарты ранее 2 декабря будет нельзя.

Официальная стоимость GeForce RTX 3060 Ti по-прежнему неизвестна, однако в США ей пророчат ценник в $399 за эталонную версию Founders Edition. Между тем заявленные европейскими продавцами ценники на нерефенсные образцы младшего представителя поколения архитектуры NVIDIA Ampere выглядят уже гораздо ближе к реальности. Напомним, что ранее GeForce RTX 3060 Ti появилась в Саудовской Аравии по цене в $1000, а неделей ранее один из европейских продавцов оценил новинку в 700 евро. Текущий диапазон цен у европейских ретейлеров варьируется от 484 до 592 евро в зависимости от модели.

К примеру, у латвийского продавца Dateks заявлены сразу несколько версий GeForce RTX 3060 Ti. По странному разбросу цен видно, что они неокончательные. Например, некоторые модели с заводским разгоном оцениваются дешевле обычных. Тем не менее список Dateks выглядит следующим образом:

Gigabyte RTX 3060 Ti Eagle — €538,91;

Gigabyte RTX 3060 Ti Eagle OC — €525,98;

Gigabyte RTX 3060 Ti Gaming OC — €558,16;

Gigabyte RTX 3060 Ti Aorus Master — €592,26;

Inno3D RTX 3060 Ti Twin X2 OC — €502,23;

Inno3D RTX 3060 Ti iChill X3 —€529,49;

Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge — €568,38.

Испанский рейтейлер 101gigas, судя по всему, ожидает модель PNY GeForce RTX 3060 Ti Gaming Revel EPIC-X. Для видеокарты заявлена система охлаждения с двумя вентиляторами. Продавец оценивает новинку в 526,92 евро (вместе с НДС).

Другой испанский ретейлер, XtremeMedia, ожидает модель Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle. По мнению продавца, разумной ценой для неё будет 483,90 евро (включая НДС 21 %).

Португальский ретейлер PCDiga в свою очередь оценивает ту же модель от Gigabyte в 525,90 евро. Доставку видеокарты обещает на 4 декабря.

Один из популярнейших британских магазинов, Scan, также добавил в свою базу данных ту же модель от Gigabyte. Правда, не указал на неё цену.



