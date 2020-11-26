MSI отозвала GeForce RTX 3090 и RTX 3080 флагманской серии Suprim из-за недостатков

MSI отозвала GeForce RTX 3090 и RTX 3080 флагманской серии Suprim из-за недостатков

Компания Micro-Star International (MSI) отозвала из продажи модели видеокарт GeForce RTX 3080 и RTX 3090 в новом флагманском исполнении Suprim. Напомним, что новинки данной серии были представлены всего несколько дней назад.

Об отзыве видеокарт из продажи сообщил ресурс Tom’s Hardware, ссылающийся на публикацию, оставленную одним из пользователей форума Reddit. По его словам, он хотел приобрести одну из моделей флагманских видеокарт от компании MSI, но в местном магазине ему ответили, что производитель задержал их поставки из-за каких-то дефектов.

MSI отозвала GeForce RTX 3090 и RTX 3080 флагманской серии Suprim из-за недостатков

Журналисты решили напрямую обратиться к производителю и выяснить подробности. Там подтвердили, что поставки данных графических ускорителей были приостановлены на некоторое время.

«Да, перед тем как все модели GeForce RTX 3080 и RTX 3090 в исполнении Suprim попали в розницу и онлайн-магазины, мы остановили их поставки для решения некоторых недоработок. Но они уже исправлены и в ближайшее время поставки видеокарт снова возобновятся. Мы решили принять меры, поскольку Suprim является нашей новой флагманской серией, поэтому мы хотим убедиться в том, что поставляем по-настоящему премиальный продукт», — ответили на запрос журналистов представители компании MSI.

MSI отозвала GeForce RTX 3090 и RTX 3080 флагманской серии Suprim из-за недостатков

В компании не уточнили, о каких недостатках (программного или аппаратного характера) идёт речь. В той же ветке форума Reddit некоторые пользователи сообщили, что в некоторых случаях производительность видеокарт версии Suprim оказалась не многим выше, чем у видеокарт серии Gaming X Trio от того же производителя. Даже при учёте того, что версии Suprim стоят существенно дороже последних. Являются ли эти заявления фактом и причиной отзыва видеокарт — утверждать не станем.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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