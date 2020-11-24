Корпус SilentiumPC Ventum VT2 вышел в четырёх версиях, в том числе с RGB-вентиляторами

Компания SilentiumPC анонсировала компьютерный корпус Ventum VT2, допускающий установку материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX. Новинка будет предлагаться в четырёх вариантах исполнения, а продажи начнутся в ближайшее время.

Версия Ventum VT2 EVO TG ARGB предусматривает наличие боковой панели из закалённого стекла и трёх фронтальных 120-мм вентиляторов Stella HP ARGB с адресуемой подсветкой. Модификация Ventum VT2 TG ARGB наделена стеклянной стенкой и тыльным 120-мм вентилятором Pulsar HP ARGB.

Модель Ventum VT2 TG не имеет вентиляторов с подсветкой, но комплектуется стеклянной боковой панелью. Наконец, вариант Ventum VT2 получил «глухую» стенку.

Новинки вмещают до семи карт расширения, включая графические ускорители длиной до 290 мм. Накопители монтируются по следующей схеме: 2 ? 2,5 дюйма и 1 ? 2,5/3,5 дюйма. Высота процессорного охладителя не должна превышать 159 мм.

Габариты корпусов составляют 441 ? 374 ? 215 мм (211 мм у модификации Ventum VT2). Интерфейсный блок расположен в верхней части: он содержит два порта USB 3.0, гнёзда для наушников и микрофона.

Все изделия полностью выполнены в чёрном цвете. Передняя секция получила сетчатое исполнение. Информации об ориентировочной цене на данный момент, увы, нет.



