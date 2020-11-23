Tesla начала продавать USB-флешки. Они такие же, как у Samsung, но с логотипом Tesla и дороже

Tesla начала продавать USB-флешки. Они такие же, как у Samsung, но с логотипом Tesla и дороже

Tesla начала продавать свои фирменные USB-накопители, которые особо внимательные поклонники заметили в некоторых видеороликах, посвящённых обновлению Model 3 2021 года. Возможно, причиной тому стали советы от поклонников. По крайней мере, журналист Джонна Крайдер (Johnna Crider) сделала скриншот из видео и написала в Твиттер Илона Маска (Elon Musk), что было бы неплохо продавать такие аксессуары в магазине Tesla.

Написав об этом, она тут же забыла о просьбе, но недавно Tesla в самом деле начала продавать в своём магазине оригинальные USB-флешки объёмом 128 Гбайт (это вдвое больше USB-накопителей, которые идут в комплекте с новыми машинами). Стоимость в США составляет $35, причём в неё включена доставка по стране. Коробка, в которой поставляется брелок, тоже отличается особым дизайном и качеством исполнения.

Idea for you @elonmusk,
Tesla should sell these for those of us who like buying flash drives.
Easy sales and gives us Tesla fans another way to support Tesla. pic.twitter.com/TS8T0UGoRk

— Johnna Crider (@JohnnaCrider1) November 6, 2020

Кстати, оригинальный накопитель в этом стиле выпускается под маркой Samsung и стоит на Amazon почти вдвое дешевле — $19,99. Но на нём нет главного — логотипа Tesla и красивой упаковки, которую кому-то наверняка будет жалко выбрасывать.

Tesla начала продавать USB-флешки. Они такие же, как у Samsung, но с логотипом Tesla и дороже

Не ясно, заметил ли отдел маркетинга твиты поклонников, или решение было принято заранее, но Илон Маск известен необычным подходом к продвижению продукции своей компании. Например, недавно он начал продавать текилу — а ведь началось всё с обычной первоапрельской шутки.

Tesla начала продавать USB-флешки. Они такие же, как у Samsung, но с логотипом Tesla и дороже


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Встроенная графика Apple M1 разнесла GeForce GTX 1050 Ti в тестах GFXBenchВстроенная графика Apple M1 разнесла GeForce GTX 1050 Ti в тестах GFXBench
Apple M1 в графическом тесте обогнал GeForce GTX 1050 TiApple M1 в графическом тесте обогнал GeForce GTX 1050 Ti
Представлены модули памяти HyperX Fury DDR4 RGB с подсветкой и частотой до 3600 МГцПредставлены модули памяти HyperX Fury DDR4 RGB с подсветкой и частотой до 3600 МГц
Мощность блоков питания EVGA BP варьируется от 460 до 710 ВтМощность блоков питания EVGA BP варьируется от 460 до 710 Вт
Плата ASRock J4125-ITX с чипом Intel Gemini Lake Refresh подойдёт для создания домашнего медиацентраПлата ASRock J4125-ITX с чипом Intel Gemini Lake Refresh подойдёт для создания домашнего медиацентра
Блок рекламы


Похожие новости
NVIDIA подключит TSMC к производству игровых чипов Ampere, потому что Samsung не справляетсяNVIDIA подключит TSMC к производству игровых чипов Ampere, потому что Samsung не справляется
Samsung назвала стоимость лазерных 4K-проекторов серии The PremiereSamsung назвала стоимость лазерных 4K-проекторов серии The Premiere
NVIDIA объявила дату начала продаж GeForce RTX 3070 и отодвинула срок публикации обзоров GeForce RTX 3080NVIDIA объявила дату начала продаж GeForce RTX 3070 и отодвинула срок публикации обзоров GeForce RTX 3080
Samsung запустила массовое производство 5-нм чипов и уже разрабатывает 4-нм техпроцессSamsung запустила массовое производство 5-нм чипов и уже разрабатывает 4-нм техпроцесс
Процессор Intel Core i9-10850K всё-такие появится в продаже в виде отдельного предложенияПроцессор Intel Core i9-10850K всё-такие появится в продаже в виде отдельного предложения
Samsung Galaxy Book S: первый в мире ноутбук с гибридным CPU Intel Lakefield поступил в продажу по цене от $950Samsung Galaxy Book S: первый в мире ноутбук с гибридным CPU Intel Lakefield поступил в продажу по цене от $950
Samsung будет использовать дисплеи LG в недорогих телевизорахSamsung будет использовать дисплеи LG в недорогих телевизорах
NVIDIA стала дороже Intel, и теперь она — третий по величине чипмейкерNVIDIA стала дороже Intel, и теперь она — третий по величине чипмейкер
Samsung планирует перейти с 5-нм техпроцесса сразу на 3-нмSamsung планирует перейти с 5-нм техпроцесса сразу на 3-нм
Изогнутые игровые QLED-мониторы Samsung Odyssey G9 и G7 оценены в $700–1700Изогнутые игровые QLED-мониторы Samsung Odyssey G9 и G7 оценены в $700–1700
Последние новости
Подгружаем последние новости