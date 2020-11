Tesla начала продавать USB-флешки. Они такие же, как у Samsung, но с логотипом Tesla и дороже

Tesla начала продавать свои фирменные USB-накопители, которые особо внимательные поклонники заметили в некоторых видеороликах, посвящённых обновлению Model 3 2021 года. Возможно, причиной тому стали советы от поклонников. По крайней мере, журналист Джонна Крайдер (Johnna Crider) сделала скриншот из видео и написала в Твиттер Илона Маска (Elon Musk), что было бы неплохо продавать такие аксессуары в магазине Tesla.

Написав об этом, она тут же забыла о просьбе, но недавно Tesla в самом деле начала продавать в своём магазине оригинальные USB-флешки объёмом 128 Гбайт (это вдвое больше USB-накопителей, которые идут в комплекте с новыми машинами). Стоимость в США составляет $35, причём в неё включена доставка по стране. Коробка, в которой поставляется брелок, тоже отличается особым дизайном и качеством исполнения.

Idea for you @elonmusk,

Tesla should sell these for those of us who like buying flash drives.

Easy sales and gives us Tesla fans another way to support Tesla. pic.twitter.com/TS8T0UGoRk

— Johnna Crider (@JohnnaCrider1) November 6, 2020