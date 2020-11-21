Ноутбуки-трансформеры Dynabook F8/F6 оборудованы 15,6" экраном и процессором Intel Tiger Lake

В следующем месяце в продажу поступят портативные компьютеры Dynabook F8 и Dynabook F6 — ноутбуки класса «два в одном», оснащённые процессором Intel Core одиннадцатого поколения. Устройства будут поставляться с Windows 10 и пакетом Microsoft Office Home & Business 2019.

Лэптопы оснащены 15,6-дюймовым сенсорным дисплеем формата Full HD с разрешением 1920 ? 1080 пикселей. Крышку с экраном можно вращать на 360 градусов для использования устройств в планшетном режиме.

Старшая из двух новинок, Dynabook F8, наделена чипом Core i7-1165G7 поколения Tiger Lake. Изделие содержит четыре вычислительных ядра (восемь потоков) с частотой до 4,7 ГГц. Объём оперативной памяти DDR4-3200 составляет 16 Гбайт (расширяется до 32 Гбайт), вместимость твердотельного накопителя с интерфейсом PCIe — 512 Гбайт.

Версия Dynabook F6 несёт на борту процессор Core i5-1135G7 с четырьмя ядрами (восемь потоков), которые функционируют на частоте до 4,2 ГГц. Объём ОЗУ составляет 8 Гбайт (максимум — 32 Гбайт), ёмкость SSD — 256 Гбайт.

Ноутбуки-трансформеры располагают двумя портами Thunderbolt 4 и двумя разъёмами USB 3.0, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, контроллером Gigabit Ethernet, интерфейсом HDMI, слотом microSD, 0,92-мегапиксельной веб-камерой и аудиосистемой с четырьмя динамиками.



