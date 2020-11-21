PowerColor Radeon RX 6800 XT Red Devil показала огромный разгонный потенциал в первом обзоре

PowerColor Radeon RX 6800 XT Red Devil показала огромный разгонный потенциал в первом обзоре

В нарушение запрета на публикацию обзоров неэталонных вариантов графических ускорителей серии Radeon RX 6800, который закончится только 25 ноября, тайский YouTube-блогер ExtremeIT провёл тестирование видеокарты PowerColor Radeon RX 6800 XT Red Devil. Напомним, видеокарта в данном исполнении была представлена лишь днём ранее.

Попавшая на обзор новинка принадлежит серии Limited Edition. От обычной версии Red Devil её отличают иное оформление упаковки, а также комплект поставки, в который помимо прочего входят фирменные кейкапы для клавиатуры в стиле Red Devil.

PowerColor Radeon RX 6800 XT Red Devil показала огромный разгонный потенциал в первом обзоре

Каждая видеокарта серии PowerColor Radeon RX 6800 XT Red Devil Limited Edition имеет свой производственный номер, который сообщает об очень ограниченном тираже новинки в 1000 штук. В случае тайского обозревателя у него на руках оказалась видеокарта, выпущенная под 36 номером.

PowerColor Radeon RX 6800 XT Red Devil показала огромный разгонный потенциал в первом обзоре

PowerColor Radeon RX 6800 XT Red Devil показала огромный разгонный потенциал в первом обзоре
PowerColor Radeon RX 6800 XT Red Devil показала огромный разгонный потенциал в первом обзоре

Как известно, видеокарты серии Red Devil от компании PowerColor по традиции обладают высоким потенциалом ручного разгона, поэтому обзор на Radeon RX 6800 XT в данном исполнении практически сразу начинается именно с этого.

PowerColor Radeon RX 6800 XT Red Devil показала огромный разгонный потенциал в первом обзоре

Согласно показателям программы GPU-Z, с помощью ручных настроек ExtremeIT смог добиться значения частоты работы GPU Navi 21 XT в 2750 и 2800 МГц в игровом и Boost-режимах соответственно. При этом стандартные частоты из коробки для данной модели заявлены в диапазоне от 2090 до 2340 МГц для тех же режимов. При таком экстремальном повышении значения частоты GPU система начала вести себя нестабильно (несколько раз терялся сигнал на мониторе), поэтому энтузиаст снизил частоты до более приемлемых 2600 и 2650 МГц в игровом и Boost-режимах соответственно.

PowerColor Radeon RX 6800 XT Red Devil показала огромный разгонный потенциал в первом обзоре

При такой конфигурации систему удалось проверить в синтетическом бенчмарке 3DMark Fire Strike, где PowerColor Radeon RX 6800 XT Red Devil показала графическую производительность в 56 756 очков при разрешении 1080p.

PowerColor Radeon RX 6800 XT Red Devil показала огромный разгонный потенциал в первом обзоре

К слову, такую же видеокарту получил немецкий ресурс ComputerBase.de. Однако обзор он публиковать не стал, ограничившись лишь поверхностным описанием и несколькими фотографиями графического ускорителя.

PowerColor Radeon RX 6800 XT Red Devil показала огромный разгонный потенциал в первом обзоре

Источник изображения: ComputerBase.de

PowerColor Radeon RX 6800 XT Red Devil показала огромный разгонный потенциал в первом обзоре

Источник изображения: ComputerBase.de

PowerColor Radeon RX 6800 XT Red Devil показала огромный разгонный потенциал в первом обзоре

Источник изображения: ComputerBase.de

Цену на Radeon RX 6800 XT Red Devil Limited Edition компания PowerColor к сожалению, пока не заявляла.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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