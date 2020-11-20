Профессиональные мониторы ViewSonic ColorPro VP68a оснащены портом USB Type-C

Компания ViewSonic представила два профессиональных монитора семейства ColorPro — модели VP2468a и VP2768a, построенные на матрице SuperClear IPS размером 23,8 и 27 дюймов по диагонали соответственно. Устройства калибруются на заводе и обладают показателем Delta E<2, что обеспечивает максимальную естественность всех оттенков.

Младшая из двух новинок соответствует формату Full HD (1920 ? 1080 точек) и обладает яркостью 250 кд/м2. Старшая версия получила дисплей QHD (2560 ? 1440 пикселей), яркость которого достигает 350 кд/м2.

Время отклика панелей равно 5 мс, контрастность — 1000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Экран окружён рамками небольшой ширины со всех четырёх сторон.

Мониторы снабжены симметричным разъёмом USB Type-C, к которому может быть подключён портативный компьютер. Обеспечивается передача до 65 Вт энергии у младшей версии и 90 Вт у старшей.

Устройства располагают интерфейсами HDMI 1.4 и DisplayPort, сетевым Ethernet-портом на базе разъёма RJ45, а также концентратором USB . Подставка допускает регулировку высоты, углов наклона и поворота экрана. Использовать панель можно в альбомной и портретной ориентациях.

Модель ColorPro VP2468a оценена в 287 долларов США , версия ColorPro VP2768a — в 440 долларов.



