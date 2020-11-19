Графические чипы Ampere подняли доходы NVIDIA на рекордную высоту

NVIDIA объявила результаты прошедшего квартала, которые оказались на редкость впечатляющими. Изменения в образе жизни, вызванные пандемией коронавируса, спровоцировали серьёзное увеличение спроса на игровое и серверное оборудование, что компании удалось обратить в рост прибыли: третий квартал NVIDIA завершила с рекордной выручкой в размере $4,73 млрд, которая превышает показатель того же периода прошлого года на 57 %, и показатель прошлого квартала — на 22 %.

Наибольший подъём среди направлений деятельности NVIDIA продемонстрировали вычислительные и сетевые продукты. Этот сегмент принёс компании $1,9 млрд, что превышает результат годиной давности на 162 %. Однако заметно вырос у NVIDIA и традиционный графический бизнес: выручка от реализации GPU увеличилась по сравнению с прошлым годом на 25 % и достигла $2,79 млрд.

Отдельно генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) отметил свою игровую продукцию. Выручка от реализации решений для геймеров составила $2,27 млрд, что на 37 % превышает прошлогодний показатель и ставит очередной рекорд для этого направления. Такой результат, по мнению руководителя компании, в первую очередь связан с выводом на рынок игровых ускорителей поколения Ampere, которые вызвали феноменальный интерес со стороны геймеров. Несмотря на то, что на рынке ощущается явный дефицит новых GPU, NVIDIA смогла увеличить на 37 % выручку от реализации игровых решений в том числе и в поквартальном выражении, и пообещала дальнейший рост доходов на этом направлении в следующие три месяца.

«NVIDIA работает на полную мощность, добиваясь рекордных успехов в игровом сегменте, в центрах обработки данных, да и вообще», — сказал Дженсен Хуанг. «Новые карты GeForce RTX обеспечивают крупнейший скачок от поколения к поколению, и спрос на них огромен. К тому же NVIDIA RTX сделала трассировку лучей новым стандартом в играх». Попутно руководитель компании не преминул отметить, что выход видеокарт GeForce RTX 30-й серии положительно сказался на всём рынке ПК, поскольку он спровоцировал на нём заметный рост спроса.

В прошлом квартале выручка NVIDIA от реализации продуктов для центров обработки данных впервые превысила доход от деятельности графического направления компании, чему отчасти поспособствовало завершившееся поглощение Mellanox. Но в третьем квартале благодаря Ampere ситуация вернулась в привычное русло — NVIDIA снова стала компанией, для которой главную роль играет графический бизнес.

Нужно добавить, что отраслевые аналитики ожидали от NVIDIA грандиозных успехов в третьем квартале, но компания своими доходами смогла перекрыть самые смелые прогнозы. Тем не менее это не уберегло акции компании от небольшого падения после объявления финансовых результатов, поскольку NVIDIA предупредила о возможном падении доходов на серверном направлении к концу года, что насторожило инвесторов. Прогноз по выручке на следующий квартал составил $4,8 млрд.



