Плата ASRock J4125-ITX с чипом Intel Gemini Lake Refresh подойдёт для создания домашнего медиацентра

Плата ASRock J4125-ITX с чипом Intel Gemini Lake Refresh подойдёт для создания домашнего медиацентра

Компания ASRock готовит к выпуску материнскую плату J4125-ITX, предназначенную для построения настольных компьютеров небольшого форм-фактора, а также развлекательных центров для умного дома.

Новинка соответствует формату Mini-ITX: габариты составляют 170 ? 170 мм. На плату изначально установлен процессор Intel Celeron J4125 поколения Gemini Lake Refresh с четырьмя вычислительными ядрами без поддержки многопоточности. Номинальная тактовая частота составляет 2,0 ГГц, максимальная — 2,7 ГГц. В состав чипа входит графический ускоритель Intel UHD 600.

Плата ASRock J4125-ITX с чипом Intel Gemini Lake Refresh подойдёт для создания домашнего медиацентра

Для модулей оперативной памяти DDR4-2400/2133 доступны два слота SO-DIMM. За подключение накопителей отвечают четыре разъёма SATA 3.0. Есть единственный слот PCI Express 2.0 x1, в который можно установить карту расширения.

Плата располагает сетевым контроллером Gigabit Ethernet и многоканальным звуковым кодеком Realtek ALC892. Предусмотрен коннектор M.2 для подключения комбинированного модуля беспроводной связи Wi-Fi/Bluetooth.

Плата ASRock J4125-ITX с чипом Intel Gemini Lake Refresh подойдёт для создания домашнего медиацентра

Интерфейсная панель содержит гнёзда PS/2 для клавиатуры и мыши, разъёмы D-Sub, DVI-D и HDMI для вывода изображения, по два порта USB 2.0 и USB 3.2 Gen1, гнездо для сетевого кабеля и набор аудиогнёзд.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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