Мощность блоков питания EVGA BP варьируется от 460 до 710 Вт

Мощность блоков питания EVGA BP варьируется от 460 до 710 Вт

Компания EVGA анонсировала блоки питания серии BP, рассчитанные на недорогие настольные компьютеры. В семейство вошли четыре модели, получившие сертификацию 80 Plus Bronze.

Заявленная эффективность новинок составляет 85 % и более при типовых нагрузках. В системе охлаждения задействован 115-миллиметровый вентилятор на гидравлическом подшипнике с небольшим уровнем шума.

Мощность блоков питания EVGA BP варьируется от 460 до 710 Вт

В серии представлены модификации мощностью 460, 510, 610 и 710 Вт. Модульная система кабелей не предусмотрена, но устройства могут похвастаться относительно небольшой длиной, составляющей 120 мм. Благодаря этому блоки подходят для установки в корпуса с ограниченным внутренним пространством.

Разработчик позаботился о безопасности. Предусмотрены следующие системы: UVP (защита от понижения напряжения), OVP (защита от превышения напряжения), OPP (защита от превышения мощности), OCP (защита от превышения нагрузки), OTP (защита от превышения температуры) и SCP (защита от короткого замыкания).

Мощность блоков питания EVGA BP варьируется от 460 до 710 Вт

Новинки выполнены в классическом чёрном цвете. Гарантия производителя составляет три года. Информации об ориентировочной цене и сроках появления на европейском рынке пока нет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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