Мощность блоков питания EVGA BP варьируется от 460 до 710 Вт

Компания EVGA анонсировала блоки питания серии BP, рассчитанные на недорогие настольные компьютеры. В семейство вошли четыре модели, получившие сертификацию 80 Plus Bronze.

Заявленная эффективность новинок составляет 85 % и более при типовых нагрузках. В системе охлаждения задействован 115-миллиметровый вентилятор на гидравлическом подшипнике с небольшим уровнем шума.

В серии представлены модификации мощностью 460, 510, 610 и 710 Вт. Модульная система кабелей не предусмотрена, но устройства могут похвастаться относительно небольшой длиной, составляющей 120 мм. Благодаря этому блоки подходят для установки в корпуса с ограниченным внутренним пространством.

Разработчик позаботился о безопасности. Предусмотрены следующие системы: UVP (защита от понижения напряжения), OVP (защита от превышения напряжения), OPP (защита от превышения мощности), OCP (защита от превышения нагрузки), OTP (защита от превышения температуры) и SCP (защита от короткого замыкания).

Новинки выполнены в классическом чёрном цвете. Гарантия производителя составляет три года. Информации об ориентировочной цене и сроках появления на европейском рынке пока нет.



